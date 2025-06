Sinner contro Alcaraz al Roland Garros: da Dustin Hoffman a Natalie Portman, le star di Hollywood in tribuna

video suggerito

Mentre si gioca la finale del Roland Garros con Sinner e Alcaraz in campo, in tribuna ci sono star di Hollywood e dello sport a fare il tifo. Da Dustin Hoffman a Natalie Portman passando per Spike Lee fino ad Andre Agassi, Tony Parker, Antoine Dupont e George Russel. Siede in prima fila, accanto ad Hoffman, anche David Zaslav, Presidente di Warner Bros Discovery.

I grandi nomi dello sport si sono dati appuntamento per seguire l'attesissimo scontro tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per la prima volta in una finale Slam. Il match sul campo Philippe Chatrier si può seguire in diretta su Eurosport 1 (canale 210 del telecomando Sky e in streaming su NOW) e in chiaro su canale NOVE.

Da Dustin Hoffman a Natalie Portman: chi c'è in tribuna

Dalle foto circolate in agenzia, provenienti direttamente dal campo Philippe Chatrier, si possono riconoscere facilmente le star più grandi del cinema. C'è Dustin Hoffman con la moglie Lisa che non perdono uno scambio di Sinner contro Alcaraz, seduti a fianco di David Zaslav, Presidente di Warner Bros Discovery.

Dustin Hoffman con la moglie Lisa e David Zaslav, Presidente di Warner Bros Discovery

C'è Natalie Portman, con il suo cappellino chic firmato Christian Dior, munita di occhiali da sole. Poi ci sono Spike Lee, che è stato immortalato in uno slancio improvviso per applaudire, e una serie di altisonanti nomi dello sport: la star dell'NBA Tony Parker, il rugbista francese Antoine Dupont e il pilota di Formula Uno George Russell.

Dustin Hoffman sta seguendo da giorni il famoso torneo francese ed è stato protagonista di un momento esilarante quando, ad un colpo magico di Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz, ha esclamato "Wow!" dalla tribuna. Il video ha fatto il giro del web ed è diventato virale. Non è la prima volta che le tribune brillano con le stelle del cinema mondiale e generano un secondo livello di attenzione per la stampa.