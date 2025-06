Sinner-Alcaraz in finale al Roland Garros, la diretta: orario d’inizio, Errani-Paolini campionesse nel doppio

La finale dei sogni si gioca oggi al Roland Garros, dove si sfidano per il titolo maschile Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, il numero 1 e il numero 2 della classifica ATP. Sinner non ha perso nemmeno un set in tutto il torneo. 36 game perduti nelle prime cinque partite, poi lo splendido successo in semifinale con Djokovic. Alcaraz invece ha perso quattro set in tutto il torneo, l'ultimo in semifinale con Musetti. I precedenti sono undici, Alcaraz è avanti 7-4 ed ha vinto l'incontro disputato a Roma, nella finale degli Internazionali poche settimane. Si comincia sul Philippe Chatrier alle ore 15. Diretta TV su Eurosport e in chiaro sul NOVE. Streaming con Sky Go, NOW e Discovery+.

