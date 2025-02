Belen Rodriguez e la frecciatina a Chiara Ferragni: “In questi gossip, alla fine sono la più brava di tutti”

video suggerito

Belen Rodriguez ha voluto dire la sua sul recente caso che sta coinvolgendo Fedez, Chiara Ferragni e Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi ha reso pubblica la presunta relazione del rapper con l'amante Angelica Montini, poi ha raccontato che l'influencer avrebbe ripetutamente tradito il marito con diversi uomini, tra i quali Achille lauro. La showgirl e conduttrice di Amore alla prova- La crisi del settimo anno ha lanciato una frecciatina su Instagram a Ferragni. Ecco cosa ha detto.

La frecciatina di Belen Rodriguez a Chiara Ferragni

In un breve video pubblicato su Instagram, registrato in camerino mentre si preparava per il suo programma Amore alla prova, la conduttrice ha lanciato una frecciatina a Chiara Ferragni e all'ex marito Fedez, che negli ultimi tempi sono protagonisti di un gossip sempre più intricato, tra presunti amanti, tradimenti e rivelazioni sempre più scottanti. Ad ‘aprire' il caso è stato Fabrizio Corona, raccontando come il rapper avrebbe tradito la moglie, per tutta la durata del loro matrimonio, con Angelica Montini. Poi un'altra rivelazione dell'ex re dei paparazzi su Ferragni: "Hai sempre tradito Fedez, anche con Achille Lauro". Commentando l'intricata vicenda, Rodriguez ha detto: "Comunque alla fine, con tutti questi casini che girano nel gossip, sono la più brava di tutti".

Cosa aveva raccontato Belen Rodriguez a Mara Venier sull'ex Stefano De Martino

In realtà, guardando al passato, anche Belen Rodriguez aveva scelto di parlare pubblicamente del suo matrimonio. Ospite di Mara Venier nel dicembre 2023, aveva raccontato il motivo per cui il suo rapporto con Stefano De Martino era arrivato al capolinea: "Non è finita per un tradimento, è iniziato con un tradimento. Dopo un mese ho saputo, però ho fatto finta di niente. Ho anche chiacchierato con le signorine, hanno ammesso subito tutto. Erano una decina, sono arrivata a 12, poi ho smesso di telefonare".