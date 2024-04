Chiara Ferragni torna su Instagram nella foto dell’abbraccio con i figli pubblicato da sua mamma

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Chiara Ferragni ha riabbracciato i figli Leone e Vittoria, rientrati dal viaggio a Miami con papà Fedez, e l'incontro è documentato sui social, ma non sul suo profilo personale. Da quando è tornata da Dubai ha smesso di condividere contenuti con i suoi followers di Instagram: secondo Alessandro Rosica starebbe "malissimo" e si sarebbe "chiusa a riccio" passando "le giornate dalla psicologa". A rendere pubblico un tenero scatto dell'imprenditrice digitale con i suoi figli ci ha pensato Marina di Guardo che a corredo della didascalia con la scritta "Amore", ha mostrato ai fan l'atteso abbraccio dopo il viaggio dei bambini con il rapper.

L'abbraccio di Chiara Ferragni con i figli

Chiara Ferragni sorride sul profilo Instagram della mamma, Marina Di Guardo, mentre abbraccia i suoi figli, ripresi di spalle. "Amore" ha scritto la nonna, felice di rivedere la famiglia unita dopo il viaggio a Miami con papà Fedez. L'imprenditrice digitale dopo Dubai si è totalmente dileguata dai social, un comportamento che ha suscitato l'interesse dai fan vista la scomparsa anche dei post adv. E nonostante i figli siano rientrati in Italia, ha continuato con il massimo silenzio.

Anche Paloma è tornata a casa dopo il soggiorno a casa di Riccardo Nicoletti e Francesca Ferragni: mamma Marina di Guardo, a casa della figlia, nel post carosello delle ultime ore si è mostrata abbracciata alla cagnolina adottata nel settembre 2023.

I giorni a Milano lontana dai figli e dai social

Dopo il viaggio a Dubai con i figli, è toccato a Fedez volare fuori dall'Europa con Leone e Vittoria e Chiara Ferragni si è chiusa in un silenzio social assordante. C'è chi ha ipotizzato che fosse partita con loro, ma le foto delle talpe hanno documentato alcune serate in solitaria dell'imprenditrice digitale. Prima in una pizzeria a Milano con la sua famiglia, poi a Salò, sul Lago di Garda, con le amiche, scrive Il Corriere. Due giorni fa è stata fotografata con Chiara Biasi e Veronica Ferraro durante una cena a Brescia, in un ristorante storico del posto.