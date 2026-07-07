Lorena Bianchetti cade durante le registrazioni di A sua immagine: il video sui social

Lorena Bianchetti cade durante una registrazione ai giardini del Quirinale per lo speciale estivo di A Sua immagine. È lei stessa a postare il blooper sui social, ridimensionando lo spavento.

Un video postato sui social ha cominciato a girare di bacheca in bacheca. Riguarda Lorena Bianchetti che cade mentre si trova nei giardini del Palazzo del Quirinale, durante una registrazione dell'edizione estiva di "A Sua immagine". Una caduta secca dovuta al fatto che probabilmente la conduttrice non si è accorta di uno scalino.

Grande spavento, visto che subito dopo si sente un "oddio" in sottofondo, ma non dovrebbe essere accaduto nulla di grave considerato il fatto che è stata la stessa Bianchetti a pubblicare il blooper sui suoi profili social. Un segnale che conforta e al tempo stesso riesce a dare l'impressione ai propri follower di saper scherzare sulle proprie disavventure. Stando a quanto apprende Fanpage.it, la puntata nella quale si è verificato il piccolo incidente farebbe parte di uno speciale estivo di A sua immagine che andrà il onda il 18 luglio.

Lorena Bianchetti, 52 anni, è ormai un punto fermo del servizio pubblico con il suo "A Sua immagine", un appuntamento fisso che la Rai propone dal 1997 e che lei conduce praticamente da sempre (dal 1999 al 2005 e dal 2014 senza interruzioni fino a oggi). Il programma si divide in tre filoni narrativi differenti: al sabato, storie di fede, coraggio e rinascita nello studio; alla domenica mattina, è centrale il momento di commento della Santa Messa e dell'Angelus con il racconto dell'agenda del Papa e della Chiesa Italiana. Nei mesi estivi, invece, il programma si trasforma con Lorena Bianchetti in esterna per raccontare i luoghi che raccontano il legame tra l'Italia e la fede cristiana.

Anche durante le festività, “A Sua Immagine” viene riproposto sotto la chiave di un vero e proprio evento unico. Gli appuntamenti più attesi sono la notte del 24 dicembre, con il Messaggio natalizio della Conferenza Episcopale Italiana; lo speciale del Venerdì Santo, un’intensa diretta che conduce verso la Pasqua; le grandi occasioni della vita della Chiesa, dalle Giornate Mondiali della Gioventù ai principali eventi culturali.