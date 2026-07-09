The traitors 2, il cast completo: tra i 14 concorrenti Lorella Cuccarini, Giulia Salemi, Palmas e Magnini

Il cast completo di The Traitors 2 con Alessia Marcuzzi: da Jolanda Renga a Valentina Nappi, da Lorella Cuccarini a Giulia Salemi. La nuova edizione, tra leali e traditori, andrà in onda il prossimo autunno.

È stato svelato il cast ufficiale di The Traitors 2. Nella seconda edizione del reality di Prime Video condotta da Alessia Marcuzzi, quattordici nuovi concorrenti. Nel cast volti noti del piccolo schermo, attori reduci da film di successo, influencer e diversi personaggi che hanno già delle esperienze televisive alle spalle. Tra coloro che si cimenteranno con le intricate strategie del gioco, ad esempio, c'è Biondo che viene dall'universo di Amici, l'ex vincitore dell'Isola dei famosi Awed, il volto di Casa a prima vista Gialuca Torre, gli attori del film di Prime Video Ancora più sexy Mario Ermito e Valentina Nappi. E poi, marito e moglie, Filippo Magnini e Giorgia Palmas. E un volto iconico del piccolo schermo come Lorella Cuccarini.

The Traitors 2 andrà in onda il prossimo autunno. Dunque, per scoprire chi saranno i leali e chi i traditori dovremo attendere dopo l'estate. Non è stata ancora diffusa la data precisa in cui gli episodi saranno disponibili sulla piattaforma Prime Video ma è plausibile che anche stavolta le puntate vengano divise in due tranche. La prima edizione è stata vinta da Giuseppe Giofrè, che è stato – per sua stessa ammissione – un abile manipolatore. Riuscì a guadagnarsi la fiducia dei leali e a fare fuori, uno dopo l'altro, anche i traditori, fino ad aggiudicarsi il montepremi di 100mila euro. Vediamo ora il cast completo della seconda edizione di The Traitors.