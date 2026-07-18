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Il Parma pubblica una foto di Andrea Agnelli: cosa ci faceva l’ex presidente Juve nel ritiro di Collecchio

Andrea Agnelli appare nel centro sportivo del Parma per seguire gli allenamenti della squadra emiliani. La presenza dell’ex presidente Juve spiazza tifosi bianconeri e gialloblu.
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A cura di Fabrizio Rinelli
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Andrea Agnelli si presenta a Collecchio per seguire gli allenamenti del Parma al Mutti Training Center, facendo tappa nel centro sportivo gialloblù durante la preparazione della squadra di Carlos Cuesta. Sguardo concentrato e attento sul campo, camicia, jeans, e la voglia probabilmente di tornare a godersi quel calcio che l'aveva visto grande protagonista nella Juventus post Calciopoli facendo rinascere dalle ceneri la gloriosa storia dei bianconeri. Gli account ufficiali social del Parma hanno reso pubblico questo scatto spiazzando tifosi emiliani ma anche della Juventus.

"Avvistato stamattina durante il nostro allenamento" si legge nella nota resa pubblica dal Parma. Per qualcuno si tratta chiaramente di una visita di cortesia anche e soprattutto per incontrare l'attuale amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini, ex membro e uomo di fiducia della Juventus di Agnelli. Con loro anche il Capo dell'Area Scouting Massimiliano Notari e il Director of Football, Alessandro Pettinà. L'ex presidente della Juventus, considerato uno dei dirigenti più competenti del calcio italiano, ha dunque voluto assistere a questo allenamento degli emiliani ma c'è già chi ipotizza qualcosa di più.

Negli ultimi giorni infatti, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è espressa sulle sanzioni comminate allo stesso Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene nell'ambito dell'inchiesta sulle plusvalenze della Juventus. Ebbene i giudici hanno stabilito che il divieto di esercitare attività professionali, esteso all'intero territorio dell'Unione europea, può essere conforme al diritto comunitario ribadendo che i destinatari delle sanzioni devono avere il diritto di ricorrere a un giudice non solo per ottenere un eventuale risarcimento, ma anche per chiedere l'annullamento del provvedimento.

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Al momento non cambia nulla per Agnelli e per Arrivabene, ma è il primo passo per riprendere il procedimento d'annullamento dell'inibizione di entrambi ma nell'ottica proprio di quanto espresso dalla Corte. Insomma, c'è speranza che i due dirigenti possano ritornare a svolgere le proprie funzioni e per questo qualcuno sta annusando l'idea che Agnelli possa rientrare nel calcio attraverso il Parma. Solo ipotesi in questo momento ma la realtà dei fatti è che Agnelli sia andato a far visita al Parma solo per salutare Cherubini. I tifosi della Juventus sui social ci scherzano su: "Convincilo a darci Pellegrino".

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