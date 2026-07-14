Perché la Juve ha un problema con Yildiz e Thuram già dal primo giorno di ritiro: Spalletti spiazzato

La Juventus è alle prese con i problemi fisici di Thuram e Yildiz che potrebbero anche bloccare il mercato bianconero spiazzando Spalletti.

La Juventus ha iniziato il suo primo giorno di ritiro tra vecchie e nuove conoscenze ma anche con calciatori che hanno concluso l'ultima stagione in magli bianconera chiudendo con la mancata qualificazione in Champions. Fra loro anche Khephren Thuram, il quale si è presentato al J Medical mostrando una vistosa fasciatura alla gamba che ha creato un certo allarmismo tra tifosi e addetti ai lavori bianconeri, Spalletti compreso. Il centrocampista francese è ancora alle prese con una sindrome femoro-rotulea emersa già sul finire della scorsa stagione.

Ecco perché rientrato anticipatamente rispetto alla squadra per iniziare subito le terapie. Nessun allarmismo sia chiaro, ma sicuramente non iniziare regolarmente il ritiro con i compagni per poi recuperare nel corso delle settimane è un problema non di poco conto per Spalletti, specie se si tratta di un titolare. Come lui anche Kenan Yildiz il quale sarà da valutare dopo le vacanze post Mondiali per via di una nota tendinopatia al ginocchio che potrebbe anche costringerlo a un'operazione che a quel punto spiazzerebbe ulteriormente Spalletti.

Il fantasista turco è chiaramente il faro di questa Juventus di Spalletti. Al momento dunque è assolutamente blindato dai bianconeri anche dal recente rinnovo ma la mancata qualificazione in Champions aveva fatto suonare l'allarme per una sua presunta partenza per salvaguardare le casse della Vecchia Signora. Uno scenario al momento non considerato visto che tutte le attenzioni dell'entourage bianconero sono rivolte proprio alle sue condizioni fisiche. L’operazione, per risolvere il problema, è una possibilità.

Al momento non è detto che si realizzi ma la sensazione è che sarà il calciatore a decidere la strada migliore per il suo futuro. A vent'anni non è da escludere che il turco possa procedere proprio con l'intervento per non ricorrere a una terapia conservativa che in futuro potrebbe dargli brutte sorprese. Tutto questo chiaramente blocca anche il mercato con Carnevali che vorrà capire proprio quali siano le condizioni di Thuram e Yildiz per poi eventualmente procedere con eventuali innesti che almeno numericamente andrebbero a colmare il vuoto temporaneamente lasciato dal centrocampista francese e dall'attaccante turco.