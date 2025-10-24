Haaland mostra una giornata della sua vita da calciatore: fa la spesa in fattoria, a cena Tomahawk

Cosa mangia Erling Haaland? L'attaccante norvegese del Manchester City segue una dieta speciale. Nel suo nuovo canale YouTube ha portato gli spettatori dietro le quinte permettendo loro di assistere a una giornata della sua vita, compresi i momenti in cui è a tavola per paranza o cenare. Tra un allenamento e una sessione di fisioterapia non può mancare la sua passione per la cucina e per il cibo: "Io vivo per mangiare, amo il cibo e non importa cosa succeda durante la giornata questo resta il momento migliore".

Il bomber del Manchester City si racconta partendo proprio dalla colazione, fino alla cena con la fidanzata Isabel Haugseng. Mentre lei si dedica alla preparazione del contorno e delle salse, a lui il compito di accendere il barbecue e curare la preparazione della carne che mangia rigorosamente a mani nude, una cosa abituale, come rivela lui stesso alle telecamere. I segreti del successo di Haaland sembrano molteplici: i bagni ghiacciati alternati a sedute di sauna, la terapia a luce infrarossi per rigenerare al meglio il corpo e la sua dieta.

La dieta di Haaland: cultore del caffè e della carne "grassa"

L'ispirazione viene dalla natura, da lì il norvegese prende spunto per la sua definizione di "super alimenti". Per lui la mattina inizia con due uova, pane a lievitazione naturale e caffè: "È un super alimento se lo prepari bene e lo bevi nel momento giusto. Aggiungo latte crudo e sciroppo d’acero, servono a proteggere la caffeina con grassi e zucchero (a farla durare più a lungo ndr). Anche il latte crudo è ottimo, fa bene al nostro stomaco, alle ossa e mantiene in forma il corpo", rivela guardando in camera. Per l'attaccante del City questo è il modo migliore di iniziare la giornata, se gustata all'aperto ancora meglio, così da far incetta di aria fresca e raggi del sole. Il modo ideale per avere le giuste energie per affrontare la giornata.

Non di solo caffè e uova si ciba il norvegese, una buona dose di energia deriva dal grande consumo di carne. Anche in questo caso si diverte a preparare e cucinare, un'abitudine che ha dalla prima esperienza da solo, a 16 anni. Lì ha imparato a gestirsi e a svolgere i doveri di casa, ma tra tutti mettersi ai fornelli sembra essere il suo preferito. Soprattutto se si tratta di scegliere e preparare la carne, nel video Haaland non si fa impensierire dal brutto tempo e si mette al comando del barbecue. Bistecche Tomahawk preparate con marinatura o senza, ben abbrustolite fuori ma rosate dentro, accompagnate dalla salsa preparata dalla fidanzata e da patate al forno. A giudicare dai commenti positivi della compagna del calciatore sembra che oltre a mandare in rete il pallone, Haaland possa avere un futuro nel mondo della carne.

Maxi spesa nella fattoria locale per Haaland

Prima ancora della cucina, Haaland si impegna a scegliere personalmente i suoi alimenti. Il norvegese sembra tenere molto alla qualità della sua dieta. Ecco perché, prima dell'allenamento insieme a Reijnders e compagni nella sede del Manchester City, si mette in macchina e guida fino alla fattoria nel Cheshire. Qui è ormai un cliente di fiducia e sceglie di persona i tagli di carne che più lo ispirano. Dalle Ribeye alle Tomahawk, fino al filetto: "Amo la carne grassa", confessa sorridendo. Conosce bene Helen e la sua fattoria: "Dovremmo farti mungere una mucca", gli dice lei, "È una cosa da fare", risponde il bomber del City fiero del suo bottino ricco di carne, latte crudo e miele artigianale.