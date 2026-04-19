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Spalletti in tv: “Tenete a bada Ciro Ferrara, è un feroce scavalca recinti”, imbarazzo in studio

La battuta di Spalletti a pochi istanti dalla gara di campionato coglie di sorpresa il parterre di DAZN. La reazione tra ironia e incredulità: “Ciro, davvero fai queste cose?”.
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A cura di Maurizio De Santis
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Cosa ha mai voluto dire Luciano Spalletti quando s'è rivolto a Ciro Ferrara? L'episodio è avvenuto durante il collegamento con lo studio di DAZN prima di Juventus-Bologna. A un certo punto il tecnico bianconero h guardato dritto nella telecamera e ha alzato il tono di voce. "Ciro? C'è Ciro lì?". Sta chiamando Ferrara, che è uno degli ospiti del parterre in occasione del posticipo della 33ª giornata di campionato. L'ex difensore di Napoli, ‘vecchia signora' e nazionale risponde "presente" ma resta letteralmente spiazzato (e non sarà il solo…) quando ascolta quanto ha da dirgli il tecnico prima di lasciare la postazione dell'intervista.

Spalletti e la battuta su Ferrara "scavalca recinti di quelli feroci"

"Mi raccomando… tenetemelo a bada, perché lui è uno scavalca recinti di quelli feroci". Diletta Leotta guarda Ferrara attonita. Lo stesso ex calciatore accoglie con sorpresa quell'espressione: ha la faccia di uno che cade dalle nuvole. "Ma come, Ciro… fai queste cose?", è la battuta che chiosa quel momento di imbarazzo.

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Il tecnico sbotta in diretta tv: "Stiamo calmini tutti"

Prima della battuta su Ferrara, Spalletti s'è reso protagonista di un altro scambio abbastanza pungente. La tensione del match gioca brutti scherzi ed è palpabile. E quando sente che nello studio di DAZN argomentano già su cosa possa accadere nella prossima stagione, ragionando di mercato e obiettivi, interviene e stoppa tutti con decisione.

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"Stiamo calmini tutti – le parole di Spalletti nel pre partita ai microfoni di Dazn -, vinci una partita e pensi di vincere il campionato il prossimo anno? Stiamo calmi, perché poi queste pressioni che girano vengono determinate dai discorsi che facciamo, dalle pressioni sui calciatori e sulla Nazionale".

Il tecnico chiude quell'intermezzo polemico con un mezzo sorriso. Non c'è replica e va dritto al sodo ancora una volta. "Ma secondo voi, in una serata come questa in cui noi ci giochiamo tutto ed è uno snodo fondamentale, posso parlare del prossimo anno? Stiamo calmi… prendiamoci una bella camomilla ogni tanto".

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