La schiena di Ruggeri ricoperta di acne in Atletico Madrid-Barcellona ha scatenato i complottisti

Matteo Ruggeri si è preso l'Atletico Madrid con due partite monumentali, trasformandosi in un gigante nelle due notti di Champions League contro il Barcellona che gli hanno permesso di arrivare in semifinale: a lui spettava il compito di limitare Lamine Yamal e ci è riuscito brillantemente sia all'andata che al ritorno, esaltando i tifosi colchoneros e facendo arrabbiare i blaugrana che hanno cominciato a fare illazione su di lui. La foto della schiena del difensore è diventata virale subito dopo la partita, ma per il motivo sbagliato.

Lo hanno accusato di tutto, sostenendo che la sua prestazione non fosse frutto del lavoro sul campo. L'ex Atalanta è stato inquadrato dalle telecamere mentre si toglieva la maglietta sporca di sangue dopo un contrasto che gli ha procurato una ferita sulla testa, e i complottisti hanno cominciato ad associare i segni sulla schiena al possibile uso di steroidi e medicinali che lo avrebbero aiutato a migliorare le sue prestazioni. Ma quei puntini rossi non solo altro che la traccia lasciata dall'acne.

Ruggeri è stato monumentale nelle due partite contro Lamine Yamal

La foto della schiena di Ruggeri diventa virale

Dopo l'eliminazione i tifosi del Barcellona si sono appellati a tutto, tirando fuori i complotti più strampalati. Il più virale è quello sulla schiena di Ruggeri che per qualcuno doveva essere sottoposto a un controllo da parte della UEFA: hanno associato quei segni rossi alle due grandi partite viste tra andata e ritorno, ma la realtà non ha niente a che vedere con tutte le illazioni. Quella sulla schiena del difensore probabilmente è solo acne, un problema molto comune tra i giovani che può peggiorare con l'umidità e lo sfregamento della maglietta. Le macchie sulla zona dorsale sono sostanzialmente innocue e l'infiammazione può diventare più acuta durante la partita proprio a causa di fattori esterni come sudore e tessuti poco traspiranti.

Due partite da gigante contro Lamine Yamal

Le supposizioni nascono dopo le due migliori partite giocate da Ruggeri in questa stagione. Nei primi mesi della sua avventura all'Atletico Madrid non era riuscito a incidere e rischiava di perdere il suo posto da titolare, ma contro il Barcellona tutto è cambiato radicalmente. All'andata è stato impeccabile su Lamine Yamal, contenuto da solo con grande sorpresa dei suoi stessi tifosi che non lo avevano mai visto in questo stato di grazia.

Al ritorno ha faticato nei primi minuti contro i blaugrana come il resto della squadra, ma poi si è trasformato di nuovo nella colonna difensiva che tuti avevano visto una settimana prima. Ha fatto due partite monumentali, si è preso gli applausi di Simeone e di tutto il pubblico, stupito anche dal fatto che l'Italia lo abbia lasciato fuori dai convocati per i playoff. In 180 minuti ha letto con lucidità ogni situazione, anche dopo l'infortunio alla testa che lo ha portato a perdere del sangue: non ha mai perso il focus, ha sofferto ma sempre con concentrazione e disciplina, attraversando rapidamente quel processo di crescita che l'allenatore si aspettava da lui quando lo ha portato a Madrid.