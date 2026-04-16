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Elliot Anderson perde la madre, i compagni del Nottingham lo sostengono: “La famiglia prima di tutto”

Dopo aver segnato i calciatori Nottingham Forest hanno dedicato un pensiero alla stella della squadra Elliot Anderson, indisponibile a causa della morte della madre.
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A cura di Alessio Morra
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La famiglia prima di tutto. Questo era scritto sulla maglietta mostrata dai calciatori del Nottingham Forest dopo il gol che ha aperto le danze della partita con il Porto dei quarti di Europa League. Quella frase era dedicata a Elliot Anderson, la stella del Forest che si è tirato fuori dalla partita dopo la morte della madre, annunciata dal club un paio d'ore prima del via.

Elliot Anderson salta Nottingham Forest-Porto

Elliot Anderson è la stella del Nottingham Forest. Un ragazzo che è cresciuto tantissimo ed ha guadagnato l'attenzione del Manchester City e della nazionale inglese. La partita dei quarti di ritorno con il Porto non l'ha giocata per un motivo serio e triste.

Il club a poche ore dal via ha pubblicato un tweet nel quale ha scritto: "Elliot Anderson non sarà disponibile per la partita di stasera a seguito della scomparsa della sua amata madre, Helen. Tutti al Nottingham Forest Football Club porgono le più sentite condoglianze a Elliot e alla sua famiglia per questa tristissima notizia. I nostri pensieri e la nostra sincera vicinanza vanno alla famiglia Anderson in questo momento difficile".  

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"La famiglia prima di tutto, siamo con te"

Un momento di grande dolore per Anderson che avrà forse sorriso oppure si sarà commosso quando dopo appena 12 minuti i suoi compagni di squadra gli hanno dedicato il gol del vantaggio di Gibbs-White hanno mostrato la sua maglia, quella con il numero 8, nella quale era anche scritto: "La famiglia prima di tutto, siamo tutti con te". Un momento commovente e assai sentito.

Il Nottingham Forest quel gol è riuscito a conservarlo e vincendo per 1-0 sul Porto, che dall'8′ ha giocato con un uomo in meno, si è qualificato per le semifinali di Europa League, che vivrà contro l'Aston Villa in un derby tutto inglese. Una partita, tra l'altro, che si è giocata domenica scorsa ed è terminata con il punteggio di 1-1.

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