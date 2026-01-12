Il PSG eliminato a sorpresa dalla Coppa di Francia dal Paris FC: fuori ai sedicesimi di finale

Un risultato clamoroso arriva dalla Francia dove anche i grandi campioni sono costretti a issare bandiera bianca: il PSG è stato eliminato ai sedicesimi della Coppa di Francia dal Paris FC, nel derby parigino che sulla carta non ha proprio storia. Una settimana fa le due squadre si sono incontrati per la prima volta dopo 48 anni nella massima serie senza alcuna sorpresa, eppure in coppa tutto è cambiato per grande dispiacere di Luis Enrique che per la prima volta su quella panchina non potrà vincere il trofeo.

Clamoroso PSG, eliminato ai sedicesimi della Coppa di Francia

Sulla carta l'impegno doveva essere abbordabile, anche perché la partita giocata una settimana fa in campionato era già stata un banco di prova sufficiente. Eppure la ruota gira e anche gli invincibili sono costretti a cadere: il PSG abbandona la Coppa di Francia ai sedicesimi di finale, un risultato davvero clamoroso che incrina per la prima volta gli eroi del triplete. L'impresa non potrà essere compiuta una seconda volta perché la coppa nazionale resterà solo una delusione amarissima che sicuramente farà riflettere Luis Enrique.

I giustizieri sono i vicini di casa del Paris FC, la seconda squadra di Parigi che con tanti investimenti e un buon progetto sta cercando di emulare i rivali cittadini seppur in piccolo. Resta sempre uno dei classici Davide contro Golia e anche questa volta il gigante ha avuto la peggio perdendo per 1-0: nell'unica occasione del secondo tempo il club più piccolo della capitale è riuscito ad andare in vantaggio, vincendo per la prima volta nella sua storia con il PSG. Una serata memorabile che fa fare un sospiro di sollievo anche alle altre big presenti nella Coppa di Francia perché ai sedicesimi di finale si sono già sbarazzati del PSG che negli ultimi due anni consecutivi aveva avuto il predominio assoluto sul trofeo.