Il PSG vuole rinviare lo scontro diretto con il Lens per la Champions: esplode il caso in Francia

La lotta al titolo in Ligue 1 sta diventando un caso dopo la richiesta del PSG di spostare lo scontro diretto con il Lens per potersi concentrare esclusivamente sulla Champions League e i quarti di finale contro il Liverpool. Le due squadre sono separate da appena un punto e la partita sarà decisiva per le sorti del campionato francese ma le polemiche sono scoppiate con largo anticipo per la pretesa dei parigini che, come accaduto negli anni precedenti, hanno chiesto alla Ligue de Football Professionnel il favore di modificare il calendario.

Contrariamente a quanto accaduto in passato il Lens non è d'accordo con lo spostamento perché renderebbe complesso il finale di stagione e comprometterebbe la lotta al titolo: hanno un solo punto in meno del PSG (ma anche una partita in più) e possono concretamente pensare al primo posto avendo soltanto un impegno a settimana, ma il loro calendario verrebbe stravolto con lo slittamento dello scontro diretto. I parigini hanno già ottenuto il rinvio contro il Nantes prima del Chelsea e sperano di essere accontentati anche questa volta, dato che in palio c'è la semifinale.

Cosa sta succedendo tra PSG e Lens

In Francia la lotta al titolo è ancora aperta e il Lens spera di poter fare un clamoroso sorpasso sul PSG per andare a prendersi il primo posto in classifica. Il rush finale del campionato sarà intenso ma le polemiche sono cominciate ben prima della partita più attesa della stagione: lo scontro diretto è previsto per l'11 aprile e cade esattamente fra le due partite dei quarti di finale di Champions League che i parigini dovranno giocare contro il Liverpool, con l'andata al Parco dei Principi l'8 aprile e il ritorno ad Anfield il 14. Il doppio incontro è delicato e per questo Luis Enrique ha chiesto alla LFP di cambiare la data della partita di campionato per avere una settimana libera e concentrarsi soltanto sull'impegno europeo.

La presa di posizione del Lens

In genere è una concessione che in Ligue 1 si vede ogni anno, ma questa volta è stato il Lens a opporsi fermamente con un comunicato ufficiale diramato nella notte. È la prima volta dal 1998 che la squadra è in corsa per vincere il titolo e non ha intenzione di falsare il suo cammino: "Cambiare la data di questa partita oggi significherebbe che il Racing Club de Lens rimarrebbe senza competizioni per 15 giorni e poi dovrebbe giocare partite ogni tre giorni: un ritmo che non corrisponde a quello stabilito all'inizio del campionato, né alle possibilità di un club che potrebbe assorbire questo tipo di nuovo vincolo senza conseguenze. Ne consegue che il decimo bilancio del campionato dovrebbe adattarsi alle richieste dei più potenti, in nome di interessi che, ovviamente, ora trascendono il quadro nazionale". La decisione decisione spetterà ai vertici del campionato francese che in genere tendono a favorire le squadre che sono nella situazione del PSG per cercare di avere successo in Europa.