PSG e Arsenal ai quarti di Champions, fuori Chelsea e Bayer: 8 gol per i francesi tra andata e ritorno

Con il Real Madrid, superano il turno e avanzano ai quarti di Champions League anche Arsenal e PSG che battono, rispettivamente, Bayer Leverkusen e Chelsea nel match di ritorno con il punteggio di 2-0 e 0-3. Clamoroso il punteggio totale dei francesi che chiudono così con il risultato di 8-2. La squadra di Luis Enrique campione in carica se la vedrà contro la vincente di Liverpool-Galatasaray mentre i Gunners affronteranno lo Sporting Lisbona capace incredibilmente di battere 5-0 il Bodo ribaltando l'iniziale 3-0 subito in Norvegia.

L’esultanza di Barcola e del PSG.

PSG esagerato batte senza problemi il Chelsea anche al ritorno

La partita si apre subito in maniera positiva per il PSG che segna per primo con Kvara capace di sfruttare al meglio un errore di lettura difensiva da parte di Sarr e mettere la palla in rete. Il Chelsea ci prova ma fa fatica e infatti poco dopo riesce anche a fare il gol del 2-0 grazie a Barcola. È notte fonda per i Blues che credevano di poter quantomeno giocarsela contro i francesi apparsi invece più feroci che mai e capaci di non lasciare nulla agli avversari.

Nel secondo tempo la situazione non cambia e i parigini riescono addirittura a mettere a segno la rete del tris firmata da Mayulu. Siamo più o meno intorno all'ora di gioco e dagli spalti i tifosi del Chelsea iniziano già ad andare via lasciando il loro posto in tribuna. Nel finale il PSG molla un po' e la partita si va a chiudere col punteggio di 0-3 e con la qualificazione più che meritata per i francesi e la mortificazione totale dei londinesi.

Declan Rice esulta al gol.

L'Arsenal si prende la qualificazione con un gol per tempo

All'Emirates Stadium invece la partita è sicuramente differente visto anche il risultato di 1-1 dell'andata che lasciava aperto ogni discorso per il match di ritorno. La squadra di Arteta chiude la prima frazione sul punteggio di 1-0 grazie al vantaggio firmato da Eze. I Gunners con questo risultato sarebbero stati già qualificati ai quarti di finale.

Incredibile la rete di Eze: il giocatore inglese controlla al limite dell'area e con un destro al volo imprendibile batte Blaswich. Nella ripresa ci si aspettava la reazione dei tedeschi e invece Rice raddoppia segnando un gol pesantissimo! Il centrocampista dell'Arsenal recupera il pallone, si accentra e calcia al limite dell'area con il destro mettendola all'angolino. E finisce 2-0. Di fatto si chiudono così entrambe le partite con un'inglese che piange e un'altra che sorride, mentre è il PSG a non lasciare nulla a nessuno segnando con una facilità disarmante candidandosi ancora una volta come la squadra favorita per la vittoria finale del torneo.