Sinner-Alcaraz in diretta, la finale degli internazionali di Roma: slitta l’orario d’inizio, finito il doppio

Dove vedere in TV la finale tra Sinner e Alcaraz a Roma? La partita è in programma oggi in diretta TV in chiaro su Rai 1 a partire dalle 17. Come sempre sarà trasmessa anche su Sky, per gli abbonati all'emittente satellitare, su Sky Sport Tennis. Streaming gratis su Rai Play, oltre che su Sky GO, NOW e Tennis TV. Servizi questi tutti a pagamento.