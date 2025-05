video suggerito

Quanto guadagna Sinner se vince la finale degli Internazionali d’Italia 2025, montepremi e prize money Il montepremi degli Internazionali d’Italia e tutte le cifre in dettaglio dal primo turno al titolo di campione, turno per turno. Jannik Sinner in finale contro Carlos Alcaraz: vincere permette di guadagnare 985,030 euro e 1000 punti in classifica, perdere significa intascare 523.870 euro e 650 punti. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

Jannik Sinner è in finale ATP degli Internazionali d'Italia contro lo spagnolo, Carlos Alcaraz. Il montepremi complessivo del circuito maschile è di oltre 8 milioni euro, un importo che garantisce guadagni soddisfacenti considerata la portata del Masters 1000 di Roma. Oltre agli introiti assicurati a chi vince il torneo (circa 1 milione di euro) in palio ci sono anche 1000 punti da aggiungere alla speciale classifica del Ranking. Per l'alto-atesino sarebbero i primi dopo il ritorno all'attività agonistica in seguito alla sospensione di 3 mesi concordata con la Wada per il caso Clostebol.

Quanto ha guadagnato Sinner fino alla finale: i premi

Montepremi e prize money dell'edizione 2025 degli Internazionali d'Italia sono in leggero aumento rispetto all'anno scorso. Otto milioni di euro e rotti costituiscono il tesoro complessivo messo in palio e che, al netto della progressione dei turni, garantiscono al finalista una somma di 523,870 mila euro e al vincitore un importo che sfiora un milione di euro, 985 mila per la precisione. Nella tabella dei bonus economici sono previsti riconoscimenti in denaro anche per quei tennisti che sono stati eliminati: 291.000 euro per i semifinalisti, 166.000 per chi s'è fermato ai quarti, 90.000 per coloro usciti agli ottavi e via discorrendo a ritroso fino al un minimo garantito di 21.000 euro per chi è stato battuto ed estromesso al primo turno.

Quanto guadagna Sinner se vince gli Internazionali d'Italia: il montepremi

Arrivare fino in fondo al Masters 1000 degli Internazionali di Roma è sicuramente importante dal punto di vista sportivo ma anche il fattore economico è particolarmente soddisfacente. Quanto all'attribuzione dei punti ranking, si va da un minimo di 10 (per chi è uscito al primo turno) a un massimo di 1000 per il vincitore (650 per il finalista sconfitto). Quanto guadagna chi alza il trofeo sotto il cielo capitolino? La cifra esatta è di 985 mila euro, poco più della metà (523 mila e rotti) per il finalista battuto.

Punti classifica e montepremi

Primo turno: 10 punti ATP | € 20,820

Secondo turno: 30 punti | € 30,895

Terzo turno: 50 punti | € 52,925

Ottavi di finale: 100 punti | € 90,445

Quarti di finale: 200 punti | € 165,670

Semifinali: 400 punti | € 291,040

Finalista: 650 punti | € 523,870

Campione: 1000 punti | € 985,030.