Sinner-Zverev in diretta LIVE, in campo a mezzanotte al Miami Open: va in scena la seconda semifinale

Jannik Sinner gioca oggi contro Alexander Zverev nella semifinale del Miami Open. La partita è in programma a mezzanotte, ovvero le 19 locali, e mette in palio un posto nella finale di domenica contro Lehecka, che ha battuto Fils. Il numero due, che ha surclassato Tiafoe nei quarti, affronta il numero quattro del mondo per la dodicesima volta, la seconda in pochi giorni dopo il successo di Sinner in semifinale a Indian Wells. L'azzurro è al momento avanti 7-4 nei precedenti. Jannik con una vittoria conquisterebbe altri punti pesanti per avvicinarsi ulteriormente al primo posto del ranking occupato da Alcaraz. Diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW.
Chi è Zverev, caccia al primo Slam
Alexander Zverev occupa attualmente il posto numero 4 del ranking ma in passato è stato anche il 2. 24 i titoli vinti dal tedesco, che però ha un grande rimpianto, quello legato agli Slam: non è riuscito mai a vincerne uno, nonostante le tre finali. Una delusione cocente è stata quella legata alla finale degli Australian Open persa proprio contro Jannik Sinner. Giocatore maturo, a suo agio su tutte le superfici, fa del servizio e del rovescio i suoi punti di forza. Nelle ultime sfide contro l'azzurro non è mai riuscito ad impensierirlo realmente.
In campo anche il doppio femminile, Bolelli e Vavassori in finale
In campo oggi anche gli altri tennisti italiani ancora in gioco ovvero i protagonisti del doppio maschile e quello femminile. Bolelli e Vavassori hanno battuto Arends e Smith qualificandosi per la finale. Ora tocca a Errani e Paolini contro Mertens e Zhang, in semifinale alle 23:30. Una chance importante.
Il percorso di Sinner a Miami, Jannik a caccia del bis dopo Indian Wells
Jannik Sinner prosegue la sua striscia di vittorie dopo il trionfo a Indian Wells. Finora l'azzurro è stato impeccabile a Miami, dove non ha perso nemmeno un set. Nell'ultimo match contro Tiafoe, Jannik non ha concesso niente riscattandosi dunque dopo la prestazione un pizzico meno brillante con Michelsen. Finora dunque una cavalcata trionfale.
I precedenti tra Sinner e Zverev, l'ultima sfida pochi giorni fa
Undici i confronti finora tra Sinner e Zverev che hanno iniziato a sfidarsi dal 2020. Il tennista italiano è in vantaggio con il bilancio di 7-4, ed è reduce da ben sei vittorie di fila. L’ultima è arrivata pochi giorni fa in occasione della semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. Un match senza storie vinto agevolmente in due set con appena sei game concessi.
Dove vedere Sinner-Zverev oggi al Miami Open in TV e streaming
La partita tra Sinner e Zverev sarà visibile in esclusiva in TV a pagamento su Sky. Nessuna possibilità di una diretta televisiva in chiaro, ma esclusivamente su Sky e in particolare su Sky Sport Tennis. Telecronaca della coppia formata da Elena Pero e Paolo Bertolucci. Stesso discorso per lo streaming che sarà garantito su Sky GO e NOW.