Sinner-Zverev in diretta LIVE, in campo a mezzanotte al Miami Open: va in scena la seconda semifinale

Jannik Sinner gioca oggi contro Alexander Zverev nella semifinale del Miami Open. La partita è in programma a mezzanotte, ovvero le 19 locali, e mette in palio un posto nella finale di domenica contro Lehecka, che ha battuto Fils. Il numero due, che ha surclassato Tiafoe nei quarti, affronta il numero quattro del mondo per la dodicesima volta, la seconda in pochi giorni dopo il successo di Sinner in semifinale a Indian Wells. L'azzurro è al momento avanti 7-4 nei precedenti. Jannik con una vittoria conquisterebbe altri punti pesanti per avvicinarsi ulteriormente al primo posto del ranking occupato da Alcaraz. Diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW.

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