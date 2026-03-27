Sinner-Zverev oggi in semifinale al Miami Open 2026, a che ora si gioca e dove vederla in TV

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Jannik Sinner ritrova ancora una volta Alexander Zverev da avversario nella semifinale del torneo di Miami. Il tennista italiano numero due al mondo, reduce dalla vittoria su Tiafoe, se la vede contro il quarto del ranking nel match in programma oggi a mezzanotte tra venerdì 27 e sabato 28 marzo. Si tratta della dodicesima sfida tra i due che arriva dopo quella di Indian Wells 2026 vinta da Jannik, arrivato a quota 7 successi nei precedenti. Zverev al momento è il giocatore di classifica più alta sulla strada di Sinner che in finale potrebbe giocare contro uno tra Fils e Lehecka. Una grande occasione per Jannik che potrebbe approfittarne ulteriormente in chiave ranking per ridurre le distanze dalla vetta occupata da Alcaraz. Diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW.

Orario e dove vedere Sinner-Zverev in tv e streaming

L'orario della partita tra Sinner e Zverev è stato definito. Dei due slot a disposizione, è stato scelto il secondo e si giocherà dunque alle 19 locali, ovvero a mezzanotte tra sabato e venerdì in Italia. La semifinale di Miami sarà trasmessa in TV in esclusiva, come tutte le altre, su Sky. Necessario dunque un abbonamento all'emittente satellitare per un confronto che non sarà disponibile in chiaro. Streaming per gli utenti della piattaforma su Sky GO e su NOW. Telecronaca affidata alla coppia formata da Elena Pero e Paolo Bertolucci.

I precedenti tra Sinner e Zverev

Sinner e Zverev si conoscono ormai da tempo nel circuito. Si sono affrontati la bellezza di undici volte, con Jannik che è avanti 7-4. L’ultimo confronto risale a pochi giorni fa, nella semifinale di Indian Wells con il successo agevole dell’azzurro che ha messo così a segno il sesto squillo consecutivo. Una prova di forza del campione italiano che si è riscattato dopo 4 ko di fila incassati dal tedesco. I due si sono sfidati anche in due finali: ovvero a Vienna e soprattutto agli Australian Open 2025, dove Jannik s’impose in tre set regalando un dispiacere enorme all’avversario.

Il tabellone di Sinner a Miami, chi potrebbe affrontare in finale

Siamo arrivati ormai alla fase finale del torneo di Miami. Jannik Sinner e Alexander Zverev puntano all'atto conclusivo di questo Masters, dove ad attendere il vincitore ci sarà uno tra Lehecka e Fils. Due giocatori che probabilmente nessuno si aspettava di vedere in tabellone a questo punto del torneo, soprattutto perché nella stessa parte del main draw c'era anche Carlos Alcaraz. E invece grandi meriti ad entrambi, protagonisti di un percorso entusiasmante.