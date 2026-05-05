Il calendario di Lecce e Cremonese: DiFra e Giampaolo si giocano le ultime chance per non retrocedere

Lecce e Cremonese si giocano le ultime speranze salvezza per evitare la retrocessione in B insieme a Pisa e Verona. La penultima giornata potrebbe essere determinante.

Con Fiorentina e Cagliari a caccia dell'ultimo punto della matematica per salvarsi, una tra Lecce e Cremonese, a conti fatti, farà compagnia a Pisa e Verona in Serie B il prossimo anno. La lotta per non retrocedere in Serie A inizia a stringersi sempre di più e la sensazione è che la situazione in casa grigiorossa si sia complicata terribilmente dopo l'ultimo successo dei salentini proprio a Pisa e il ko della squadra di Giampaolo in casa contro la Lazio. Al momento, oltre all'aritmetica retrocessione in B di Pisa e Verona, al terzultimo posto c'è proprio la Cremonese che ha 28 punti contro i 32 del Lecce quartultimo.

Il calendario a confronto, già a partire dal prossimo turno di campionato, non sorride di certo agli uomini di Di Francesco che dovranno affrontare una Juventus ferita dall'inaspettato pareggio interno contro il Verona che potrebbe compromettere la qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions. Dall'altra parte invece Vardy e compagni saranno chiamati a sfidare ancora in casa il Pisa già retrocesso. Una possibilità concreta – almeno sulla carta – di portarsi a -1 dai salentini se dovessero perdere contro la Juventus.

Il recupero di Vardy è una speranza in più per la Cremonese.

Ecco perché in tal senso il penultimo turno di campionato potrebbe rappresentare il crocevia della stagione per Cremonese e Lecce. Se si dovesse delineare una situazione del genere, con i salentini a +1 sulla Cremonese, allora ecco che proprio la giornata numero 37 potrebbe essere decisiva. Entrambe le squadre andranno a giocare fuori casa sul campo di due compagini che non hanno praticamente nulla più da chiedere al campionato, ovvero Udinese e Sassuolo. La Cremonese se la vedrà sul campo dei friulani mentre il Lecce contro la squadra di Grosso che si è dimostrata squadra compatta e cattiva convinta di non voler lasciare punti e chiudere al meglio il campionato.

Banda con il Lecce.

La dimostrazione è l'ultimo successo delle due squadre rispettivamente contro Torino e Milan per i neroverdi. Il Lecce poi chiuderà il suo campionato in casa al Via del Mare contro il Genoa di De Rossi già salvo con 3 giornate d'anticipo. La Cremonese invece riceverà in casa il Como che potrebbe ancora giocarsi grosse chance di accedere alla prossima Champions League. Ecco perché proprio il penultimo turno potrebbe risultare come una sorta di spartiacque per entrambe le compagini.

Di Francesco spera di centrare finalmente la salvezza dopo le due retrocessioni consecutive sulle panchine di Frosinone e Venezia. Da sottolineare come, anche nella lotta retrocessione, così come è previsto in caso di parità di punti anche per lo scudetto, qualora quartultima (teoricamente salva) e terzultima (teoricamente retrocessa) dovessero arrivare a pari punti, si deciderebbe tutto con uno spareggio.