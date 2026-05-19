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Pedro Martinez e Rei Sakamoto sfiorano la rissa al Roland Garros: “Andiamo fuori”. Devono separarli

Momenti incandescenti nelle qualificazioni dello Slam parigino: dopo la vittoria di Pedro Martinez, il confronto con Rei Sakamoto degenera verbalmente. Il giudice di sedia è costretto a intervenire per evitare il peggio.
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A cura di Vito Lamorte
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Attimi di forte tensione al Roland Garros durante il primo turno delle qualificazioni. Il match tra Pedro Martínez e Rei Sakamoto, concluso con la vittoria del tennista spagnolo per 6-2, 7-5, ha avuto un epilogo tutt’altro che tranquillo. Al termine dell’incontro, i due giocatori si sono resi protagonisti di un acceso faccia a faccia che ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico e degli ufficiali di gara.

Secondo quanto riportato dai presenti, la discussione sarebbe nata subito dopo la stretta di mano a rete. I toni si sono rapidamente alzati e i due tennisti hanno iniziato a scambiarsi parole pesanti e accuse reciproche. La situazione è diventata così tesa da costringere l’arbitro John Bloom a scendere dalla sedia per separare personalmente i giocatori ed evitare che il confronto degenerasse ulteriormente.

Nonostante il clima rovente, non si sarebbe arrivati al contatto fisico. "Andiamo fuori": queste le parole che alcuni testimoni hanno ascoltato tra minacce e provocazioni particolarmente dure e l'epilogo non poteva che essere quello previsto, ovvero che uno chiedesse all'avversario di “risolvere la questione fuori dal campo”. Un episodio raro in un torneo prestigioso come il Roland Garros, che ha inevitabilmente acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

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Dal punto di vista sportivo, invece, la giornata ha sorriso al tennis spagnolo. Martínez ha conquistato l’accesso al secondo turno delle qualificazioni grazie a una prestazione solida, soprattutto nel primo set dominato senza particolari difficoltà. Bene anche Roberto Carballés, che ha superato l’argentino Midon con il punteggio di 6-4, 7-6, raggiungendo così Alejandro Moro Cañas e Pablo Llamas, già qualificati nella giornata precedente.

Nel tabellone femminile sono arrivate vittorie importanti per Kaitlin Quevedo, Marina Bassols e Guiomar Maristany, tutte ancora in corsa per un posto nel main draw del torneo parigino. Si è invece fermata Andrea Lázaro, eliminata dall’egiziana Mayar Sherif. Anche Leyre Romero aveva ottenuto il passaggio del turno nelle ore precedenti.

Le qualificazioni del Roland Garros continuano dunque tra spettacolo, emozioni e un episodio che rischia di lasciare strascichi anche nei prossimi giorni.

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