Giro d’Italia 2026 oggi in TV, 19ª tappa Feltre-Alleghe: percorso, dove vederla in diretta e streaming, i favoriti

Terzultima tappa del Giro numero 109 e la prima du una due giorni sulle Alpi che deciderà questa edizione. Si scalerà il Passo Giau, Cima Coppi 2026 e si affronteranno 5 mila metri di dislivello. Diretta integrale e in chiaro grazie al servizio Rai.

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Siamo arrivati all'atto decisivo di questo Giro d'Italia con la doppia giornata sulle Alpi che deciderà tutto. Oggi la Feltre-Alleghe, domani il doppio Piancavallo: una due giorni impossibile che deciderà davvero le sorti di questa edizione 109. Con diretta in TV e in streaming in chiaro grazie al servizio Rai.

Il Giro d’Italia 2026 nella giornata di oggi del 29 maggio parte alla conquista della Cima Coppi della corsa rosa, la vetta più alta visto che da Feltre si scalerà il Passo Giau, con i suoi 2.233 di dislivello che fan parte degli oltre 5 mila totali per questa tappa da 151km. La corsa percorrerà non darà tregua a nessuno con il momento clou caratterizzato dalla vetta più suggestiva di Cortina D'Ampezzo con i suoi 9,9 km, 919 metri di dislivello e una media oltre il 9% e punte al 14%. Una assenza che è stata colmata dopo 5 edizioni, il Passo Giau torna protagonista del Giro a 53 anni dalla prima apparizione e sarà teatro della penultima rivoluzione della classifica generale. Strategicamente sarà una giornata da uomini di classifica perché sarà su queste cime che si proverà ad attaccare Vingegaard o a prendersi le posizioni da podio.

Si inizia con il Passo Duran, un GPM di prima categoria, la salita più lunga della giornata con i suoi oltre 12 km e pendenze tra l'8% e il 14%, una delle salite più dure. Dopo la discesa tecnica, c'è il Coi, con punte al 19% e Forcella Staulanza (max 10%). Anteprima proprio del Passo Giau dove si sale su una pendenza con oltre il 9% di media. Altra discesa tecnica fino a Pocol e poi di nuovo per altri 10 km si sale per il Passo Falzarego con punte massime del 10%. Si scende per l'ultima volta in direzione Alleghe, e dopo circa 24 km arriva l’ultima salita verso i Piani di Pezzè dove la parte centrale va in doppia cifra.

I favoriti della Feltre-Alleghe: Vingegaard deciderà, per il resto sarà un tutti contro tutti

Chi vince, chi scatta, chi prova la fuga? Non è pronosticabile se non che la Visma sicuramente sarà la protagonista e il giudice della tappa. Se Vingegaard si sentirà al top, sarà selezione e ritmi durissimi per tutti e se ci saranno allunghi qualche uomo della Maglia Rosa potrebbe infilarsi per gestire il tutto. Detto che Sul Gau e nel finale di Alleghe si deciderà la frazione, soprattutto alle spalle del danese ci sarà bagarre senza limite di colpi tra gli uomini della classifica generale che proveranno a superarsi a vicenda.

Dove vedere in diretta la tappa Feltre-Alleghe in TV e in streaming: gli orari

Si parte alle 12:30 e si arriverà attorno alle 17:15 dopo una infinita serie di salite. Tutto in diretta, come sempre sia in TV sia in streaming grazie al servizio Rai (il palleggio classico la mattina su Rai SportHD e poi nel pomeriggio su Rai Due) e in streaming su RauPlay, sempre e solo in chiaro e senza pagamento. Per abbonati, invece la diretta su Eurosport 1, sulla piattaforma Discovery+ e HBO