video suggerito

Temptation Island, Mirco vorrebbe cambiare fidanzata: “Giulia è il primo pensiero ma con Alessia sto bene” Nella puntata di martedì 24 settembre, Giulia si rende conto di quanto il suo fidanzato sia sempre più attratto dalla single Alessia. “Io mi sono sentita dire cose che mi hanno uccisa, Mirco mi ha fatto sempre sentire piccola” rivela Giulia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il viaggio dei sentimenti per Giulia e Mirco, insieme da nove anni, prosegue. Nella puntata di martedì 24 settembre di Temptation Island è sempre più evidente l'attrazione tra Mirco e la tentatrice Alessia. Giulia sostiene che il ragazzo non si stia presentando per chi è veramente: "Io mi sono sentita dire cose che mi hanno uccisa, mi ha fatto sempre sentire piccola. Lui deve mostrare a questa ragazza chi è il vero Mirco".

Giulia sul rapporto con Mirco: "Qui mi sto riscoprendo, se le cose non vanno non è solo colpa mia"

Quando a Giulia vengono mostrate le immagini del suo ragazzo impegnato in una conversazione con Alessia, la reazione è inizialmente di forte irritazione. Subito, però, commenta quanto visto con grande lucidità: "Io amo per prima me e se amo me non posso stare accanto a lui. Devo essere così qui e anche ad Arezzo". La ragazza aggiunge di aver sempre dubitato del sentimento, consapevole che qualcosa nella loro relazione non sia mai andata bene: "Qui mi sto riscoprendo, forse non è solo colpa mia". All'interno del programma Mirco si è lasciato andare a forti dichiarazioni da "il cuore mi porta a lei (Giulia, ndr) ma la testa a tutt'altro" a "dovrei cambiare ragazza". Il ragazzo prova forte attrazione per la single Alessia e agli altri fidanzati confessa "Mi sta prendendo anche di testa". Dal canto suo la single non nega di apprezzare il dialogo che si è instaurato con lui.

Mirco: "Mi hanno detto che Giulia non è la persona giusta per me"

Al falò Giulia viene messa nuovamente di fronte al feeling palpabile tra il suo fidanzato e la tentatrice Alessia. I due, in occasione di una festa nel villaggio dei fidanzati, ballano avvinghiati, scambiandosi effusioni. Valerio, uno dei fidanzati, si avvicina a Mirco per confessargli le sue impressioni: "Tu e lei siete fantastici, sembrate scelti fra 5omilioni di persone. Mi sembrate un quadro". Il ragazzo, poi, confessa che spesso gli hanno fatto notare che Giulia "non sia la persona giusta" da avere al suo fianco. Nel frattempo, scorrono le immagini di lui con Alessia sulle note del brano Can't Take My Eyes off You. I video lasciano in Giulia una forte delusione:

Mi sono riscoperta un'altra persona. Lui mette in discussione un rapporto di nove anni per una che non conosce neanche. Vorrei che si presentasse per la persona che è. Io mi sono sentita dire cose che mi hanno uccisa, mi ha fatto sempre sentire piccola. Lui deve mostrare a questa ragazza chi è il vero Mirco. Io qui mi sono presentata con difetti e pregi e anche lui deve avere le palle di presentarsi per quello che è.

Una volta concluso il falò, ammette di non sapere se vuole averlo ancora accanto.

Il falò di Mirco: "Mi sto aprendo con una persona e mi sto trovando bene"

Quando arriva il turno di Mirco, al falò non ci sono video per lui. A Filippo Bisciglia confessa: "Mi sto aprendo con una persona e mi sto trovando bene. Questa cosa mi preoccupa perché mi sta facendo venir fuori cose che avevo dentro. Il mio primo pensiero rimane Giulia".