Anticipazioni Uomini e Donne, Ciro: “Martina mi ha lasciato nella mer*a”, poi la decisione sul rimanere tronista

Ciro Solimeno ha spiegato cosa è successo sui social dopo la confessione sul percorso con Martina De Ioannon, quando lei era tronista e lui corteggiatore: “Io ci ho messo la faccia, lei sta facendo prendere me**a solo a me”. Fanpage.it anticipa la decisione finale del tronista sul suo percorso dopo lo “scandalo”.

Ciro Solimeno ha spiegato quale è stata la reazione social alla confessione riguardo al suo precedente percorso a Uomini e Donne. Quando era corteggiatore (poi scelta) di Martina De Ioannon, ha ammesso di averla vista e sentita fuori dal programma e di nascosto dalle telecamere. Ma se lui ha scelto di metterci la faccia, raccontando la verità, la ragazza per il momento sta mantenendo il totale silenzio. Ora tronista, Ciro continuerà il suo percorso o lo interromperà in seguito a queste rivelazioni? Fanpage.it anticipa cosa è successo nella registrazione di oggi, 13 gennaio, e la sua decisione finale.

"Martina sta facendo prendere me** solo a me", le parole di Ciro

"Ho letto sui social vari commenti dove la gente se la prende solo con me", ha spiegato Ciro Solimeno in un secondo video pubblicato dai canali social di Uomini e Donne, circa 24 ore dopo la prima confessione sul percorso con Martina De Ioannon. L'ex corteggiatore ha precisato che, nonostante fossero in due, l'unico a essersi esposto pubblicamente è stato lui: "La cosa che mi stupisce è che tra i due io sono stato l'unico a metterci la faccia, mi aspettavo che anche Martina lo facesse. Invece non è stato fatto, si è adagiata sulle cose successe". Secondo Ciro, l'ex tronista avrebbe dovuto intervenire: "Io ero un corteggiatore e ho contattato solo lei. Martina doveva portare maggiore rispetto, in primis alla redazione, perché aveva anche vincoli diversi come il fatto di conoscere più persone contemporaneamente, come il suo attuale fidanzato e all'epoca corteggiatore. Deve metterci la faccia, sta facendo prendere me**a solo a me".

La decisione di Ciro sul percorso a Uomini e Donne: le anticipazioni

Fanpage.it apprende la decisione finale di Ciro sul suo percorso come tronista a Uomini e Donne, dopo la confessione su Martina De Ioannon. Nella registrazione di oggi, martedì 13 gennaio, il tronista ha spiegato di voler continuare la conoscenza delle corteggiatrici iniziata nel programma, dal momento che quello con Martina è un capitolo chiuso e ha voglia di innamorarsi di nuovo. In studio Tina Cipollari ha preso le sue parti, condividendo quello che ha detto nel video, pur non assolvendolo del tutto.