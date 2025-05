Gianni Sperti controlla il telefono di Sabrina a Uomini e Donne, i messaggi di Guido: “Ho bisogno di sentirti vicino”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Il Trono Over si avvia verso le battute finali a Uomini e Donne, ma le ultime puntate non mancano di colpi di scena. L'ultimo è arrivato nella messa in onda di oggi, mercoledì 7 maggio, quando Gianni Sperti ha controllato i telefoni di una Dama e un Cavaliere. Si tratta di Sabrina Zago e Guido, che in seguito hanno deciso di terminare la loro conoscenza.

Perché Gianni Sperti ha controllato i telefoni di Sabrina e Guido a Uomini e Donne

Arrivato il momento di Sabrina Zago e Guido al centro dello studio, la Dama ha deciso di far vedere alla redazione il suo telefono per dimostrare che lei fosse davvero interessata a Guido e che, anche lui, la ricambiasse in qualche modo. Il compito viene dato, come di consueto accade in situazioni simili, a Gianni Sperti: "Tu mi hai detto di controllare le chiamate. Sabrina c'è sempre nelle chiamate di Guido, due volte al giorno", conferma l'opinionista. Successivamente, legge alcuni messaggi inviati dal Cavaliere: "Guido le dice: ‘Ho davvero bisogno di sentirti vicino'". E ancora: "Sabrina gli manda una canzone di Alessandra Amoroso, "Arrivi tu". Guido risponde: ‘Mi hai emozionato, stasera mi addormento pensando a te'".

Nonostante i messaggi provassero un certo coinvolgimento da parte sua, il Cavaliere ha comunque deciso di terminare la conoscenza con Zago. Nel frattempo, infatti, era uscito anche a cena anche con un'altra pretendente, Gloria, e in studio ha dichiarato che di lei potrebbe innamorarsi.

Quando va in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne

Come appreso da Fanpage.it da fonti vicine al programma, non c'è ancora certezza sulla data della messa in onda dell'ultima puntata di Uomini e Donne, ma i giorni papabili sono quelli del 23 maggio e del 30 maggio. Successivamente, il dating-show andrà in pausa fino alla seconda metà di settembre. Le nuove registrazioni riprenderanno come di consueto a fine agosto.