Quando finisce Uomini e Donne, la data dell’ultima puntata con Maria De Filippi su Canale 5 Uomini e Donne si avvia alla conclusione in vista della pausa estiva. Nelle prossime settimane, su Canale 5 verrà trasmessa la scelta del tronista Gianmarco Steri, che dovrebbe andare in onda il 23 maggio. Nel Trono Over, invece, sono diverse le coppie che potrebbero lasciare il programma e continuare il loro percorso lontano dalle telecamere. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

Uomini e Donne si avvia alla conclusione in vista della pausa estiva. Nelle prossime settimane, su Canale 5 verrà trasmessa la scelta del tronista Gianmarco Steri, chiamato a decidere con chi proseguire la conoscenza tra le corteggiatrici Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Per quanto riguarda il Trono Over, invece, sono diverse le coppie che potrebbero lasciare il programma e continuare il loro percorso lontano dalle telecamere.

Quando va in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne

Come appreso da Fanpage.it da fonti vicine al programma, non c'è ancora certezza sulla data della messa in onda dell'ultima puntata di Uomini e Donne, ma i giorni papabili sono quelli del 23 maggio e del 30 maggio. Successivamente, il dating-show andrà in pausa fino alla seconda metà di settembre. Le nuove registrazioni riprenderanno come di consueto a fine agosto.

La scelta di Gianmarco, quando vedremo la puntata su Canale 5

Come riportato da Lorenzo Pugnaloni, la scelta di Gianmarco Steri verrà registrata tra domenica 11 maggio e lunedì 12 maggio e dovrebbe andare in onda proprio il 23. Dopo mesi di conoscenze, discussioni e anche diverse segnalazioni sul suo conto, il tronista romano sceglierà con chi proseguire il percorso lontano dalle telecamere tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Ad annunciarlo è stato lui stesso nell'ultima registrazione del 5 maggio, nel corso della quale ha affermato di essere quasi giunto a una decisione definitiva.

Gianmarco Steri, attuale tronista di Uomini e Donne

Il dubbio resta sul prosieguo del programma dopo il 23 maggio: la rete, come riportato dall'esperto di gossip, potrebbe decidere di allungare ancora di una settimana per consentire la messa in onda di uno speciale dedicato al dating-show, o optare per il viaggio di Steri e la fortunata corteggiatrice che sceglierà, decisione che era stata riservata anche all'ex tronista Martina De Ioannon.

Le anticipazioni di Uomini e donne prima della pausa estiva

Nelle ultime registrazioni del dating-show, Gianmarco Steri ha annunciato di essere quasi arrivato alla scelta. In studio, il romano ha ballato sia con Nadia che con Cristina, ma non ha organizzato alcuna esterna per loro. Entrambe le corteggiatrici si sono dette tranquille sull'epilogo del percorso, cosa non particolarmente apprezzata da Tina Cipollari, che avrebbe voluto vedere una maggiore emozione da parte loro dopo la comunicazione del tronista.