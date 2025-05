video suggerito

Uomini e Donne, Morena Farfante e Francesco lasciano insieme il programma: “Non ha senso conoscere altre persone” Nella puntata di Uomini e Donne del 23 maggio, Morena Farfante e Francesco hanno deciso di lasciare insieme il programma. La decisione dopo la provocazione di Gianni Sperti, che ha chiesto loro perché fossero ancora in studio vista l’intenzione comune di avere un rapporto esclusivo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Uomini e Donne si avvia verso la fine di questa stagione e ogni puntata riserva sorprese. In quella di oggi, venerdì 23 maggio, Morena Farfante a Francesco hanno deciso di lasciare insieme il programma. La Dama, nelle registrazioni precedenti, aveva ammesso di provare un forte sentimento verso di lui.

Il rapporto tra Morena Farfante e Francesco a Uomini e Donne

Morena Farfante e Francesco, nei giorni scorsi, avevano spiazzato gli spettatori con dichiarazioni molto diverse tra loro. Se, infatti, Morena aveva ammesso di provare un sentimento verso l'uomo che stava frequentando ormai da un mese e mezzo, quest'ultimo non si era sentito di ricambiare, lasciando senza parole la Dama che non si aspettava una risposta simile. Nella puntata del 23 maggio, al centro dello studio, la siciliana ha ribadito la sua posizione:

Io ieri ho dichiarato un sentimento, ad oggi far scendere una persona per me, a prescindere dal fatto che possa piacermi esteticamente, non ha senso. Non avrei la voglia di uscirci stasera.

Maria, quindi, ha chiesto a Francesco perché non abbia voluto anche lui far entrare una ragazza che si era presentata nel programma proprio per conoscerlo: "Sono ancora interessato a Morena, perché devo dire str***ate, non avrei perso un mese e mezzo".

La provocazione di Gianni Sperti e la scelta di lasciare insieme il programma

Gianni Sperti, quindi, ha fatto notare loro che a quel punto avrebbe avuto senso lasciare insieme il dating-show insieme, vista la volontà comune di non conoscere nessuno e continuare in modo esclusivo il loro rapporto. Condizione che, di solito, spinge i partecipanti a prendere spontaneamente la decisione di lasciare. Il Cavaliere, dopo averci pensato su per qualche secondo, si è alzato, l'ha presa per mano e le ha chiesto: "Vuoi uscire?". I due hanno salutato Maria De Filippi: da oggi sono ufficialmente una coppia.