Cristina sceglie Ivan a Uomini e Donne e commuove lo studio: “Avevo paura, ma mi hai fatto sentire viva” Nella puntata di Uomini e Donne oggi, Cristina del Trono Over ha scelto Ivan. La dama ha letto una lettera al centro dello studio, davanti al Cavaliere, facendo emozionare tutti i presenti. Dopo aver salutato Maria De Filippi, la nuova coppia ha lasciato insieme il programma. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

La puntata di Uomini e Donne oggi, martedì 13 aprile, è stata ricca di scelte. Dopo Giuseppe e Rosanna, anche Cristina e Ivan del Trono Over, dopo un emozionante momento al centro dello studio, hanno lasciato insieme il programma. "Si frequentano da tempo" ha spiegato Maria De Filippi prima di dare il via alla dama che ha letto una lettera davanti a tutti i presenti prima di baciare il Cavaliere.

La lettera di Cristina per Ivan

Cristina al centro dello studio di Uomini e Donne ha letto, con la voce rotta dalla commozione, una lettera scritta per il Cavaliere conosciuto nel dating show. "Per tanto tempo ho vissuto con muri invisibili, costruiti con delusioni e cicatrici lasciati da amori sbagliati, e lo sai. Ogni volta che ho provato a lasciarmi andare qualcosa dentro di me si tirava indietro, come se il cuore avesse provato a difendersi anche da ciò che desiderava davvero. Mi dicevano che ero fredda e distante, la verità è che avevo solo paura, paura di sentire troppo e disperare ancora, e poi sei arrivato tu": così ha iniziato il suo lungo discorso la dama, prima di rivolgersi a Ivan a cui ha dedicato emozionanti parole d'amore. "Con la tua dolcezza hai sciolto ogni mio gelo, non hai forzato nulla, non hai cercato di cambiarmi. Hai semplicemente amato ogni parte di me, anche quelle rotte. Con la tua passione mi hai fatto sentire viva come non mi succedeva da tempo. Hai oltrepassato ogni mia barriera senza chiedere il permesso, ma con rispetto e verità. Grazie a te ho imparato che lasciarsi andare non è una debolezza, è fidarsi, scegliere e oggi scelgo te". Terminata la lettura, i due si sono stretti in un tenero abbraccio accompagnato dai baci.

Cristina a Maria De Filippi: "Mi avete regalato un sogno"

Molti presenti in studio si sono commossi con il discorso di Cristina, e tra questi anche Nadia, corteggiatrice di Gianmarco del Trono Classico, e Sabrina che non hanno trattenuto le lacrime. A fine ballo, Cristina e Ivan hanno salutato Maria De Filippi. "Non è stata proprio facile, ma mi avete regalato un sogno" ha dichiarato Cristina alla conduttrice.