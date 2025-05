Giuseppe e Rosanna lasciano insieme Uomini e Donne, la lettera del Cavaliere: “Tra noi c’è tanto, voglio viverlo”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Nella puntata di Uomini e Donne del 13 maggio, Giuseppe e Rosanna hanno deciso di lasciare insieme il programma e continuare la loro conoscenza lontano dalle telecamere. In studio, il Cavaliere le ha portato fiori e una lettera: "Sei una donna meravigliosa".

La lite tra Rosanna e Giuseppe nella scorsa puntata

La "scelta" nel Trono Over tra Giuseppe e Rosanna ha colto di sorpresa il pubblico e gli opinionisti visto che, nella puntata scorsa, i due avevano avuto un acceso battibecco dovuto al fatto che la Dama avesse confessato di non provare ancora amore nei confronti del suo corteggiatore. La cosa non era stata presa bene da quest'ultimo: "Non avrebbe dovuto farmi avvicinare ai suoi amici, ha avuto un cambiamento improvviso. Se vuoi chiudere ci sta, ma non dirmi cose non vere. Io ho un sentimento profondo", le parole. Dal canto suo, Rosanna si era sentita pressata dal suo comportamento:

Non posso avere al mio fianco un uomo che mi toglie il tempo e lo spazio. Gli auguro di trovare una donna che vada bene per lui, che gli dia tutto l'amore di cui ha bisogno, ma non voglio essere io. Se tu non mi dai il tempo io preferisco perderti, quello che mi chiede in questo momento non glielo riesco a dare.

La scelta di lasciare insieme Uomini e Donne

Durante la settimana successiva al litigio, lei si è molto preoccupata per lui, tanto che aveva manifestato alla produzione il desiderio di salire a Roma. Alla fine, è stato proprio Giuseppe a raggiungerla e i due hanno fatto pace. In studio, lui si è presentato con un mazzo di fiori e con due bigliettini: "Rosanna, sei una donna meravigliosa, più passano i giorni e più mi rendo conto del tuo essere così straordinaria. Vorrei uscire dal programma mano nella mano con te". La Dama, emozionata, ha risposto di sì: "Sì Maria, voglio uscire dal programma con lui". La Dama ha spiegato il motivo:

Lui è sempre stato molto presente, non è mai mancato un giorno. Ho un carattere particolare, non sono abituata ad avere questa presenza e quindi sono scappata. Ho capito che con lui ci sto bene, non posso parlare di amore ma c'è tanto e questo tanto me lo vorrei vivere.