La notte nel cuore, anticipazioni 3 agosto: la scoperta inaspettata di Melek e Sevilay

Domenica 3 luglio 2025, a partire dalle ore 21.40, Canale 5 trasmetterà un nuovo emozionante appuntamento con La notte nel cuore, la serie turca che ha conquistato il pubblico italiano con le sue storie e i suoi continui colpi di scena. Con protahonisti Aras Aydin e Hafsanur Sancaktutan, la storia ruota attorno alla travagliata vicenda di due gemelli, Melek e Nuh, separati alla nascita e uniti dalla ricerca della verità sulla propria madre biologica. Nella puntata in programma, i riflettori saranno puntati su Melek, protagonista di un momento cruciale della sua vita. La ragazza scoprirà infatti di essere incinta di Cihan, l’uomo di cui è innamorata ma che nel frattempo ha sposato un'altra.

Anticipazioni puntata La notte del cuore del 3 agosto

Nella puntata de La notte nel cuore di domenica 3 agosto, in prima serata su Canale5, vedrà le complicazioni tra la storia d'amore di Melek e Cihan, per via del matrimonio combinato di quest'ultimo con Sevilay. Dopo essersi allontanata da lui per rispetto della nuova unione, Melek era però tornata tra le braccia di Cihan, che nel frattempo aveva promesso di chiedere il divorzio. Ma la gravidanza e una discussione violenta con Cihan metteranno tutto in discussione. Melek, infatti, si recherà in ospedale, intenzionata ad abortire. Solo dopo aver tra le mani l'ecografia, inizierà a cambiare idea.

Sevilay scopre che Hikmet non è sua madre biologica

Sevilay sarà sconvolta da una verità, scoprendo che Hikmet non è sua madre biologica, ma solo la donna che l'ha cresciuta. Questo segreto scatenerà in lei una crisi profonda. Sevilay si scaglierà contro chi l'ha tradita, arrivando perfino a minacciare il responsabile con un coltello.

Leggi anche Ascolti tv domenica 20 luglio: chi ha vinto tra Imma Tataranni e La notte nel cuore

Nuh sarà travolto dagli eventi: ferito dall'allontanamento della sorella e dalla reazione di Samet, dirà a Melek di dimenticare Cihan per sempre e di non nominarlo più. I due gemelli, ospiti da Tahsin dopo essere stati cacciati dalla villa, sembrano più soli che mai.