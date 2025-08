Ascolti tv domenica 3 agosto: chi ha vinto tra Imma Tataranni Sostituto Procuratore e La notte nel cuore

Gli ascolti tv di domenica 3 agosto 2025. Chi ha vinto tra Imma Tataranni 2 in replica su Rai 1 e La notte nel cuore in onda su Canale5: tutti i dati auditel della serata.

Il palinsesto televisivo di domenica 3 agosto 2025 ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, approfondimento e serie tv. Su Rai 1 è andato in onda l'episodio La doppia vita di Mister E, in replica, della seconda stagione di Imma Tataranni Sostituto procuratore, su Canale5 invece la nuova puntata prima dello stop estivo di La notte nel cuore. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai1 con Imma Tataranni Sostituto procuratore e Canale5 con La notte nel cuore

La puntata della seconda stagione di Imma Tataranni Sostituto procuratore, in onda in replica su Rai1 ieri sera, domenica 3 agosto in prima serata, ha intrattenuto x spettatori pari ad uno share del %. L'episodio di La notte nel cuore trasmesso su Canale5 ha registrato invece x spettatori pari ad uno share del %. Vince in termini di ascolti x.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Will Trent andato in onda su Rai 2 ha intrattenuto x spettatori pari ad uno share del %. Report, in onda su Rai3, ha totalizzato x spettatori pari ad uno share del %. Il film Din Don 8 Viaggio di nozze a Cinecittà World in onda su Canale5 ha raggiunto x spettatori pari ad uno share del %. Freedom oltre il confine su Rete4 ha totalizzato x spettatori pari ad uno share del %. I delitti del BarLume su Tv8 ha intrattenuto x spettatori pari ad uno share del %. La Corrida 2025 sul NOVE ha raggiunto x spettatori pari ad uno share del %. Lenin – Cronaca di un mistero su La7 ha raggiunto x spettatori pari ad uno share del %.

Techetechetè contro La ruota della fortuna: gli ascolti dell'access prime time di Rai 1 e Canale5

La puntata di Techetechetè "Stasera Topo Gigio" andata in onda nell'access prime time di Rai 1 ha intrattenuto x spettatori pari ad uno share del %. La ruota della fortuna, in onda alle 20.40 su Canale5, ha raggiunto invece x spettatori pari ad uno share del %.