Ascolti tv martedì 15 luglio: chi ha vinto tra La Partita del Cuore e La notte nel cuore

Gli ascolti tv di ieri sera, martedì 15 luglio. In onda serie tv, film, eventi sportivi e programmi di approfondimento. Rai1 ha trasmesso La Partita del Cuore. Su Canale5 una puntata della serie turca La notte nel cuore. Vediamo tutti i dati Auditel di martedì 15 luglio.

La sfida degli ascolti TV tra La Partita del Cuore e La notte nel cuore

Nella prima serata di ieri, martedì 15 luglio, Rai1 ha trasmesso La Partita del Cuore, giunta alla sua 34esima edizione con il Patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, unitamente al Comune dell’Aquila. L'evento sportivo è stato seguito da 1.838.000 spettatori pari al 15% di share. Canale5 ha proposto invece una puntata della serie turca La notte nel cuore, con le avventure di Sumru, che sviene e viene portata in ospedale in terapia intensiva, e Hikmet che vuole vederci chiaro e parte per Aksu in cerca di risposte. La Soap Opera ha intrattenuto 2.005.000 spettatori con uno share del 17%, vincendo la serata in termini di ascolti.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso Tutto suo padre… e anche un po' sua madre, che ha visto il comico Enrico Brignano come protagonista ed è stato visto da X spettatori pari al % di share. Su Rai3 in onda Kilimangiaro. Il documentario ha interessato X spettatori (%). Italia1 ha proposto Max Working – Lavori in corso. Il nuovo show che ha visto Max Angioni nei panni di un apprendista alle prese con diverse professioni ha registrato X spettatori con il %. Rete4 ha lasciato spazio a È sempre Cartabianca. La trasmissione di Bianca Berlinguer ha totalizzato un a.m. diX spettatori (%). Su La7 in onda la trasmissione In Onda Prima Serata raggiunge X spettatori e il %. Sul Nove è andato in onda Chi ha ucciso Michael Jackson?, che è stato seguito da X spettatori (pari al % di share).