Ascolti tv domenica 10 agosto: chi ha vinto tra Un amore come te e Imma Tataranni 2

Gli ascolti tv di domenica 10 agosto, tutti i dati Auditel. Chi ha vinto tra Imma Tataranni 2 in onda su Rai1 e il film turco Un amore come te in onda su Canale 5.

Il palinsesto televisivo di domenica 10 agosto 2025 ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai 1 è andata in onda la replica della seconda stagione della fiction. Imma Tataranni, mentre su Canale 5 spazio al film turco Un amore come te, con protagonista Burak Özçivit, interprete di Kemal in Endless Love. Chi ha vinto agli ascolti tv, tutti i dati Auditel di ieri sera.

La sfida tra Rai1 con Imma Tataranni 2 e Canale 5

Ieri sera, domenica 10 agosto, su Canale 5 è andato in onda in prima tv il film turco Un amore come te, con protagonista Burak Özçivit volto di Kemal in Endless Love. Racconta la storia di un giovane pescatore in un villaggio costiero dell'Egeo e, dopo la morte del padre, si assume la responsabilità di gestire l'attività di famiglia e prendersi cura della sorella minore. Un giorno, nel villaggio arriva Deniz, che ha il volto di Fahriye Evcen, una misteriosa ragazza che cerca di lasciarsi alle spalle un passato doloroso e iniziare una nuova vita. Il film è stato visto da X spettatori con il % di share. Su Rai1 spazio invece alla replica della fiction Imma Tataranni 2 con protagonista Vanessa Scalera. Gli episodi sono stati visti da X spettatori con il % di share.