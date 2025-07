Francesca Barra festeggia 7 anni di matrimonio con Claudio Santamaria: “Vite complicate, cuori semplici”

Francesca Barra e Claudio Santamaria si sono sposati per la seconda volta, dopo aver pronunciato il fatidico sì 8 mesi prima a Las Vegas, nel 2018. Oggi festeggiano 7 anni di nozze e per l'occasione, la conduttrice televisiva e scrittrice ha celebrato l'amore con l'attore in un post su Instagram.

La dedica di Francesca Barra per Claudio Santamaria

"Vite complesse, cuori semplici. Io e te. Buon anniversario di nozze": con queste parole Francesca Barra ha omaggiato il marito, Claudio Santamaria. Oggi festeggiano 7 anni di matrimonio e a corredo del testo, una serie di fotografie scattate durante il giorno in cui si sono detti sì per la seconda volta, dopo il matrimonio a Las Vegas.

La storia d'amore è nata quando erano solo due ragazzini: si incontrarono da adolescenti, poi ognuno prese la sua strada. Si sono rincontrati nell'estate del 2017 e da allora non si sono separati.

La conoscenza da adolescenti e la storia d'amore nata nel 2017

Nel 2024 furono ospiti insieme di Silvia Toffanin a Verissimo e insieme raccontarono del loro amore. "Il nostro rapporto è al contrario. Di solito si inizia rosa e fiori e con il tempo iniziano i problemi. Il nostro rapporto invece migliora con tempo", spiegò Claudio Santamaria. Non mancano i litigi nella coppia, ma "La nostra forza è nella capacità di recupero. Litighiamo tantissimo, ma dopo la tempesta restiamo in piedi", spiegarono. Insieme formano una famiglia allargata: la giornalista è mamma di Emma Angelina, Renato e Greta, nati dal precedente matrimonio. L'attore anche è papà di Emma, nata da una precedente relazione. Ai loro figli, hanno regalato una sorellina, di nome Atena, nata nel 2022. "In casa siamo tanti, ci sono figli, cani, poi abbiamo accolto un ragazzo egiziano che vive con noi come se fosse un altro figlio. Siamo rumorosi, chiassosi, disordinati. Ho realizzato il sogno della mia vita", disse Francesca Barra.