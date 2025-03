Serale di Amici 2025, chi sarà eliminato: le anticipazioni della seconda puntata

Quest'anno la giuria del Serale di Amici 24 è composta da un trio inedito. Cristiano Malgioglio è ormai un veterano del programma e ricopre questo ruolo per la terza volta consecutiva. Amadeus invece arriva in prima serata su Canale 5 per la prima volta, dopo l'addio alla Rai e il passaggio a Nove dell'ultimo anno. A rappresentare il ballo, Elena D'Amario, ex allieva della scuola e membro del corpo di ballo dei professionisti.