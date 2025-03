video suggerito

“Sei acida, nella tua vita non hai passione”: Alessandra Celentano si infuria ad Amici 24 e risponde all’attacco Alessandra Celentano ha dovuto difendersi dall’accusa di non avere passione nella vita: “Sei talmente acida”. La professoressa di canto di Amici ha replicato a tono. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una delle sfide più attese della seconda puntata di Amici era il guanto di sfida tra Raffaella e Alessia sul tema della passione. A lanciarlo è stata Deborah Lettieri che ritiene che Alessia sia brava tecnicamente ma non la convince la sua espressività che le appare costruita: "È come se il tuo volto seguisse uno schema anziché un'emozione che esplode da dentro". Il guanto di sfida sulle note della canzone Watch me burn di Michele Morrone ha scatenato l'ennesimo battibecco tra le due insegnanti.

Amici 24: Alessandra Celentano, Deborah Lettieri e la passione

Deborah Lettieri ha stuzzicato Alessandra Celentano: "Avresti potuto fare il guanto prof sulla sensualità". Ma la collega le ha risposto in malo modo: "Fatti i fatti tuoi, se lo faccio o non lo faccio sarà un problema mio non tuo". Come prevede il format, la coreografia è stata eseguita prima dai professionisti, poi da Raffaella e infine da Alessia. Alessandra Celentano ha preso la parola:

Maria, secondo te, quando la Lettieri ha concepito questo guanto è stato concepito come una passione di una notte o un vero amore. Doveva chiamarsi guanto sessone o guanto passione.

Un modo per sminuire la coreografia della collega, che ha replicato: "È passione Alessandra. La passione è qualcosa di naturale, di vero, che non sia una faccia preimpostata, le solite espressioni. Passione Alessandra". Alessandra ha difeso l'esibizione di Alessia, criticando quella di Raffaella: "Raffaella, forse perché è troppo giovane, l'ho trovata esagerata, al limite della volgarità".

Scontro tra le due professoresse, l'intervento di Malgioglio

Deborah Lettieri ha perso la pazienza e si è rivolta ad Alessandra Celentano visibilmente arrabbiata: "Ti dirò due cose. La prima è che proprio per la maturità artistica che ha Alessia, riesce a camuffare le sue carenze, quelle di non riuscire a tirare fuori qualcosa di vero. La seconda è che non accetti mai delle opinioni diverse dalle tue". Ma la prof l'ha interrotta: "Ma cosa stai dicendo? Tu non sai quello che dici nella danza". Cristiano Malgioglio è intervenuto: "Ma se non c'è passione nella vita…la passione deve esserci sempre". Alessandra Celentano l'ha visto come un attacco personale: "Secondo te io non ho passione?". Il paroliere ha replicato: "Non lo so, sei talmente acida". La replica della maestra non si è fatta attendere:

La passione è in tanti ambiti. La passione per il mio lavoro, per gli animali, per la famiglia, per il mio ex marito. Non si vive senza passione.

Poi, è arrivato il verdetto: Raffaella ha vinto la sfida.