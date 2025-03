video suggerito

La prof Lettieri e il guanto di sfida per Alessia ad Amici 24, la ballerina: “Vuole mettermi contro la Celentano” Durante il daytime del 26 marzo di Amici 24, Alessia ha ricevuto un guanto di sfida dalla prof Debora Lettieri. La ballerina deve preparare una rumba di coppia contro Raffaella, ma la maestra vuole invitarla anche a riflettere anche sul rapporto con suo corpo e con la maestra Celentano. “Non ho problemi con la mia fisicità. Vuole mettermi contro ‘mia mamma’? Non ci riuscirà”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Murina

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Continuano i guanti di sfida in vista della prossima puntata del Serale di Amici 2024, che andrà in onda sabato 29 marzo in prima serata su Canale 5. Come si è visto nel daytime del 26 marzo, la prof Deborah Lettieri ha voluto mettere alla prova la ballerina Alessia, chiedendole di preparare una rumba di coppia contro Raffaella. Entrambe si esibiranno con Mattia Zenzola. Un modo per testare non solo la sua danza, ma anche il rapporto con il suo corpo e, velatamente, con l'insegnante Alessandra Celentano.

Il guanto di sfida di Deborah Lettieri per Alessia

Durante il daytime del 26 marzo, Alessia ha ricevuto un guanto di sfida dalla prof Debora Lettieri. "Tocca dei tuoi punti di debolezza", l'ha messa in guardia Maria De Filippi prima di leggerle la richiesta. La ballerina deve preparare una rumba di coppia e sfidarsi con Raffaella. "L'ho scelta perché mette in risalto la pulizia dei movimenti e la precisione delle linee. Nella rumba il movimento deve essere fluido, morbido e pieno. Deve esserci una connessione profonda con il partner", ha spiegato la professoressa. Lettieri vuole che Alessia si "liberi finalmente di quegli strati di tessuto" che, secondo lei, spesso la maestra Celentano le fa indossare per ballare. "I complessi sul corpo sono più suoi che tuoi", ha continuato.

La ballerina ha accettato la richiesta, spiegando di non aver nessun problema con il suo corpo, anzi: "Sono nella mia forma fisica migliore adesso, non ho problemi a scoprirmi, mi vedo meglio rispetto ad altri momenti. Delle volte la scelta dei pantaloni parte dalla maestra ed è stata per lo stile di danza. Non sono una ‘alice', ma non c'è problema, ognuno ha la sua fisicità, l'importante è stare ben con se stessi. Non mi vedo così tanto più ‘cicciotta' di Raffaella".

La reazione di Alessia e le parole di Luke

Luke ha commentato subito dopo il guanto di sfida della prof Lettieri, spiegando che dal suo punto di vista nascondeva una provocazione: "Secondo me c'è una provocazione velata, ti sta dicendo ‘perché ti copre'? ". Alessia ha poi riflettuto sulle parole del cantante, spiegando che non è una paura quella che si crei della distanza con la sua prof Alessandra Celentano: "Se vuole mettermi contro di lei, non c'è riuscita. Forse, a differenza di come è lei con gli allievi, tra me e la maestra c'è dialogo. Io conosco mia madre, non mi farà litigare con lei".