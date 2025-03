video suggerito

Ad Amici 24 Alessia in lacrime per il guanto di sfida, Francesca Tocca interviene per aiutarla Alessia ha ricevuto l’abbigliamento che dovrà indossare per il guanto di sfida contro Raffaella, lanciatole dalla prof Deborah Lettieri. La ballerina si sente sicura della sua fisicità, anche se durante le prove è scoppiata a piangere e ha vissuto un momento di difficoltà. Ad aiutarla la ballerina professionista Francesca Tocca. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella scuola di Amici 24, come si è visto nel daytime di giovedì 27 marzo, Alessia ha vissuto un momento di sconforto in sala prove. La ballerina ha ricevuto l'abbigliamento che dovrà indossare per il guanto di sfida lanciatole della prof Deborah Lettieri contro Raffaella e, pur essendo sicura della sua fisicità dopo anni di difficoltà, non si sente all'altezza. "Non mi sento mai al massimo", ha detto in lacrime in sala prove. Al suo fianco la ballerina professionista Francesca Tocca, oltre che la sua insegnante Alessandra Celentano.

Deborah Lettieri manda ad Alessia l'abbigliamento per la coreografia

Alessia ha ricevuto dalla prof Deborah Lettieri il vestito che dovrà indossare per il guanto di sfida contro Raffaella, una rumba di coppia da preparare insieme a Mattia Zenzola. La ballerina non è turbata dal tipo di abbigliamento scelto ed è sicura della sua fisicità, dopo averne sofferto molto in passato. "Non è il momento giusto adesso per buttarsi giù", ha spiegato. E poi, con le lacrime agli occhi, ha raccontato un episodio del passato che l'ha fatta soffrire: "Ho fatto ginnastica artistica per diversi anni e ho sofferto tanto. Per un periodo, avevo 16 anni e alcuni problemi ormonali, ero più gonfia del solito. Dissero alla mia insegnante che ero cicciottella. Mi misi a dieta, ma la vissi in maniera negativa. Per un'intera estate sono andata a correre tutti i giorni, ho perso 6 chili. È un loop in cui sono già passata". Alessia ora è più sicura del suo corpo: "Con il tempo ho imparato ad accettarmi per quello che sono, ho sviluppato una danza adatta alla mia fisicità. So di essere stata d'aiuto a qualcuno".

L'incontro di Alessia con la maestra Celentano

Dopo aver ricevuto l'abito da indossare per la coreografia, Alessia ha incontrato in sala prove la maestra Celentano. "Tutto quello che dice contro di te, dovrebbe dirlo alla sua allieva", ha esordito l'insegnante dopo aver letto le parole della collega. Poi ha continuato: "Dice che io ti copro, ma ho rivisto le puntate e tu hai indossato la gonna lo stesso numero in cui l'ha fatto Francesca. Ognuno valorizza al meglio il proprio fisico". Per l'insegnante il problema non è la coreografia, ma una questione più profonda alla base: "Lei dovrebbe migliorare la memoria o guardarsi tutte le puntate. Tu non sei l'ideale di fisicità per me, il fatto che ti abbia preso significa che mi piaci tanto".

Rassicurata dalle parole della sua prof, Alessia ha affrontato le prime prove della coreografia. In sala però non si è sentita sicura ed è tornata in casetta piangendo. "Ho sempre la sensazione di non sentirmi mai al massimo", ha detto a Francesca Tocca dopo essere tornata in sala. "Non ti puoi sentire bella, brava e sicura in tutte le coreografie", ha spiegato la ballerina professionista. "Sento che ho tante cose belle, ma vengono evidenziate solo quelle negative", ha continuato l'allieva.