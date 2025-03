video suggerito

Amici 24, Alessandra Celentano litiga con Deborah Lettieri: "Francesca è loffia, non ti conviene parlare con me" Ad Amici 24, scontro tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. Il motivo del contendere l'esibizione di Francesca, che Celentano ha definito "molto loffia".

A cura di Daniela Seclì

Nella seconda puntata di Amici trasmessa sabato 29 marzo, battibecco tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. Nel corso della seconda manche, Chiamamifaro ha sfidato Francesca. La cantante ha intonato la canzone Iris, mentre la ballerina ha danzato sulle note della Carmen. La ballerina ha vinto e Deborah Lettieri ha stuzzicato la maestra Celentano: "Sei contenta di aver perso?".

Scontro tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri

Deborah Lettieri, dopo la vittoria di Francesca, ha commentato: "È una bella serata. Maria puoi chiedere alla maestra se è una bella serata anche per lei?". La conduttrice si è rivolta ad Alessandra Celentano: "Deborah chiedeva se eri felice di aver perso". La maestra non si è scomposta: "Io penso che abbiamo perso a torto. Ho trovato Francesca molto loffia, non aveva niente di Carmen e quindi io avrei votato Chiamamifaro". Lettieri ha commentato: "Era meglio non chiederglielo Maria". E Celentano di certo non ha esitato a replicare a tono: "È sempre meglio non chiedere, ti conviene". Deborah Lettieri è stata lapidaria: "Parlare con te sicuramente è sempre meglio evitare". Celentano ha troncato il discorso: "Meglio, brava, evita". E Lettieri: "Su una cosa siamo d'accordo".

La polemica di Alessandra Celentano ad Amici 24

Maria De Filippi ha chiesto ad Alessandra Celentano se fosse polemica anche nei confronti della giuria. La professoressa di ballo ha precisato: "Io dico il mio pensiero. La giuria fa quello che vuole. Francesca era molto loffia, non aveva niente di Carmen". Deborah Lettieri l'ha smentita: "Era tutto il contrario. È il mio pensiero? Non solo il mio per fortuna". Così, è intervenuto Cristiano Malgioglio: "Maestra c'era tanta di quella seduzione che lei non immagina neanche. La seduzione è importante per tutti noi. Se vengo da lei e la bacio, lei mi allontana e si perde il bacio più bello della sua vita". Celentano ha troncato: "Secondo me no".