TrigNo difende Francesca ad Amici, Chiara sbotta: "È stata una st**nza con me, lo pensa metà della casetta" Dopo il guanto di sfida lanciato da Deborah Lettieri a Chiara, tra lei e Francesca è nata una discussione ad Amici, durante la quale TrigNo ha preso la parti della sua compagna di squadra. Dura la reazione della sua fidanzata: "È assurdo che tu dia ragione a lei".

A cura di Sara Leombruno

Nel corso del daytime di Amici trasmesso il 28 marzo è arrivato un compito per Chiara da parte di Deborah Lettieri. La maestra le ha chiesto di sfidare Francesca per far emergere la sua presenza scenica, quando però l'allieva ha visto la coreografia che le è stata assegnata, ha chiesto insieme alla sua prof, Alessandra Celentano, di poter modificare alcuni pericolosi passaggi. Essendosi ripresa da poco da un infortunio, infatti, avrebbe rischiato di farsi male in alcuni movimenti. Da qui è nato uno scontro tra le due ballerine e TrigNo è intervenuto a favore di Francesca, facendo innervosire la sua fidanzata.

Lo scontro tra Francesca e Chiara

Dopo un confronto tra Deborah Lettieri e Francesca, quest'ultima ha insinuato che la ballerina avesse richiesto le modifiche perché incapace di eseguire alcuni passi inseriti nella coreografia. Quando l’allieva della Celentano ha scoperto quando detto dalla collega, tra le due è iniziata una discussione accesa in casetta: "Quando vai in sala con Deborah, sembra che cambi atteggiamento rispetto a quando sei qua con noi", le parole di Chiara.

A intervenire è stato anche TrigNo, che ha preso le parti di Francesca. "Secondo me il guanto non è equo", ha detto il cantante. Cosa che non è stata apprezzata dalla sua fidanzata Chiara: “È assurdo che tu, perché sei dalla sua squadra, dia ragione a lei. Nelle risposte che lei ha dato è stata st**nza con me e lo pensa metà della casetta”. La discussione è degenerata al punto che il ragazzo l'ha mandata a quel paese. Dopo non essersi rivolti parola per alcune ore, però, alla fine i due fidanzati si sono chiariti.