Mia Khalifa ama Cuoricini dei Coma_Cose e chiede aiuto ai fan: "Come si chiama?", su TikTok risponde la band Mia Khalifa, su TikTok, ha chiesto aiuto ai suoi fan italiani per riconoscere Cuoricini dei Coma_Cose: "Tutto quello che ricordo è che faceva tipo Arancini, arancini, arancini".

A cura di Vincenzo Nasto

In occasione della sfilata di moda firmata DSquared in via Rubattino a Milano, evento in cui si sono celebrati i 30 anni del brand, tra gli ospiti è comparsa anche Mia Khalifa: l'imprenditrice libanese ed ex star del mondo del porno infatti, è stata fotografata anche mentre si intratteneva con Anna, come testimonia il profilo Instagram della cantante di Vera Baddie. Sul suo profilo TikTok poi, mentre era di ritorno in hotel, ha pubblicato un video in cui cerca di ricordare una delle canzoni più virali di Sanremo 2025: stiamo parlando di Cuoricini, la canzone dei Coma_Cose. Nel video infatti, chiede aiuto ai fan italiani per conoscere il titolo della canzone: "Italiani ho bisogno del vostro aiuto, sono in un Uber in questo momento, ho appena sentito una canzone e ne sono ossessionata".

Lo scambio tra Mia Khalifa e i Coma_Cose su Cuoricini: "Adesso la canto anche io, la mia nuova canzone preferita"

Khalifa dice di aver ascoltato una parte della canzone, ma "andava troppo veloce e non ho capito come si chiama". Poi, mentre cerca di ricordare la melodia del brano, canta: "Tutto quello che ricordo è che faceva tipo Arancini, arancini, arancini". Scambiando la canzone per un jingle di "un ristorante", ha incuriosito il pubblico italiano, ritrovatosi nei commenti del video. Ma non sono i soli, perché a rispondere al video di Khalifa c'è proprio l'account dei Coma_Cose, che scrive: "We love you and arancini but we sing CUORICINI (Ti amiamo e amiamo gli arancini, ma cantiamo Cuoricini)". Uno scambio di battute che finisce con l'ex attrice che rivela il proprio amore per la canzone: "E adesso la canto anche io! La mia nuova canzone preferita".

Perché Cuoricini dei Coma_Cose è uno dei brani di maggior successo di Sanremo 2025

La canzone del duo composto da California e Fausto Zanardelli è sicuramente una delle più apprezzate dal pubblico del Festival di Sanremo e non solo: Cuoricini è la quarta canzone più ascoltata nell'ultima settimana in radio (secondo le classifiche EarOne), oltre ad aver superato già i 10 milioni di stream su Spotify. Il brano è in tendenza anche su TikTok Italia, con oltre 33mila video pubblicati sulla piattaforma con il ritornello della canzone in sottofondo.