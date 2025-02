video suggerito

Ad Affari tuoi Serena Brancale con Anema e core spodesta Sesso e samba Nuova edizione del Festival di Sanremo, nuova musica ad Affari Tuoi: dal 25 febbraio Anema e Core di Serena Brancale ha sostituito Sesso e Samba nel segmento musica e coreografia del quiz show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

A cura di Vincenzo Nasto

Serena Brancale e Stefano De Martino, via LaPresse e RaiPlay

Nuova stagione musicale dopo il Festival di Sanremo ad Affari Tuoi, il quiz game condotto da Stefano Di Martino, che dopo aver ballato con i concorrenti sulle note di Sesso e Samba di Gaia e Tony Effe negli ultimi mesi, ha mostrato una nuova coreografia nelle ultime puntate. Segni di rinnovamento, ma soprattutto di adeguamento nei confronti del Festival della Canzone Italiana, a cui ha partecipato la canzone cantata da Serena Brancale, ovvero Anema e Core. Infatti, dallo scorso 25 febbraio, la colonna sonora della chiamata del pacco contenente zero euro corrisponde a una coreografia della nuova canzone della cantante salentina, presentata con tutti e 19 i concorrenti nella prima puntata. Il cambio del brano nel segmento musica del programma è una tradizione rispettata anche quest'anno, un processo che avveniva anche nelle scorse edizioni condotte da Amadeus.

Il commento di Serena Brancale su Instagram: "Voglio ballarlo con voi"

Una scelta, che come sottolineano i commenti sotto il post di Tv Sorrisi e Canzoni, non ha solo convinto il pubblico, ma ha anche acceso la curiosità di Serena Brancale verso la trasmissione. Nei commenti, infatti, la cantante ha commentato: "Voglio ballarlo con voi". La cantante è stata anche protagonista dell'ultima puntata de Le Iene, dove si è esibita con il singolo, oltre a un'intervista a Verissimo, dove con Silvia Toffanin ha riflettuto sul suo ultimo anno musicale: "Sono in un fiume in piena, è tutto bello ed è quello che desideravo. Un anno magico". Anema e Core è uno dei brani con maggior eco dell'ultima edizione del Festival, una canzone a cui hanno lavorato anche Federica Abbate, Jacopo Ettorre, Manuel Finotti e Nicola Lazzarin. Un affaire familiare quello del Festival per la cantante, che ha avuto come direttrice d'orchestra all'Ariston sua sorella Nicole Brancale: "Mia sorella è una docente di pianoforte, ha un'altra vita e quando le ho proposto questa cosa disse ‘Poi si vedrà'. Vederla sotto al palco con me è stato bellissimo, un pezzo di cuore".

Come nasce Anema e Core e com'è diventato virale su TikTok

La cantante ha raccontato così il brano, in un'intervista disponibile su Rai Play: "Sono passati 10 anni di concerti, responsabilità, studio e esperimenti. Anema e core è uno stile di vita, un’attitudine alla vita, a vivere bene le cose di pancia, ma con senno, con coscienza, un po’ come l’attitudine che avrò per il Festival di Sanremo. Ritorno al festival con il brano giusto perché parla di attitudine, quella che dovremmo avere quando saliamo sul palco per dare tutta la nostra forza e passione mentre cantiamo". Nel frattempo, il brano è entrato alla 51° posizione nella classifica EarOne delle rotazioni radiofoniche, riscuotendo anche maggiore successo su Spotify e TikTok. Sono oltre 7 milioni gli stream raccolti dal brano, mentre sulla piattaforma cinese è stato utilizzato in quasi 33mila video, tra i brani in gara a Sanremo 2025 più utilizzati. Merito anche della coreografia proposta sul palco di Sanremo dalla cantante salentina.