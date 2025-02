Serena Brancale: “Sono forte senza mia madre, ma lei è sempre presente. Dario Morello è il mio primo fan”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Serena Brancale ospite di Verissimo oggi, domenica 23 febbraio 2025, ha parlato della sua avventura sanremese. L'artista pugliese ha portato sul palco dell'Ariston il brano "Anema e Core" e a Silvia Toffanin ha raccontato le emozioni che sta vivendo oggi: "Un anno magico" ha dichiarato prima di parlare del suo fidanzato Dario Morello.

Le parole di Serena Brancale

"Sono in un fiume in piena, è tutto bello ed è quello che desideravo. Un anno magico" ha commentato Serena Brancale con Silvia Toffanin alla domanda sul momento magico che sta vivendo dopo il successo a Sanremo. "Mia sorella è una docente di pianoforte, ha un'altra vita e quando le ho proposto questa cosa e disse "Poi si vedrà". Vederla sotto al palco con me è stato bellissimo, un pezzo di cuore" ha continuato parlando della sorella Nicola, direttrice d'orchestra del suo brano a Sanremo. Il papà è il suo punto di riferimento dopo la morte della mamma, che sente, comunque, sempre presente. "Mamma era tutto, era la festa a casa, la maestra, quella che spronava, ora è il mio angelo. Papà è molto orgoglioso, è il mio comico preferito. Lui è il nostro migliore amico, il nostro punto di riferimento. Mamma sarebbe contentissima. Io piango perché non c'è. Sono forte non avendola, ma lei c'è in tutto quello che faccio. Mi aiuta a pensare meglio", le parole.

L'amore per il fidanzato Dario Morello

Fidanzata con il pugile Dario Morello, ha parlato dell'amore che prova per lui: "Stiamo insieme da poco, la cosa bella di Dario è che fa un mestiere per cui è molto rispettoso degli altri e di se stesso. Da sportivo, vive bene la vita grazie allo sport, ha molta disciplina. Felice di ogni cosa che faccio, non è geloso, è il mio primo fan. Mi guarda con gli occhi dell'amore, se deve dirmi qualcosa non sbaglia mai. Lui ogni giorno è sereno, sono fortunata. In questo momento ci vuole serenità". Sul duetto a Sanremo con Alessandra Amoroso sulle note di If I Ain't Got You di Alicia Keys, ha concluso:

Non la conoscevo ad Alessandra e dai primi messaggi che ci siamo mandate eravamo già amiche. La chimica è scattata subito. Durante Sanremo mi ha dato una carica incredibile per tirar fuori il meglio, mi guardava con gli occhi della serie "Vai, gioca, spacca".