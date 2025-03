Serena Brancale: “Io mi sono innamorata di Luigi Lo Cascio, avevo 14 anni e lui non l’ha mai saputo”

video suggerito

Non tutti sanno che Serena Brancale ha avuto un piccolo passato nel mondo del cinema. La cantante, che ha spopolato con il brano Anema e Core, è stata ospite di Domenica In nella puntata del 2 marzo e ha raccontato a Mara Venier di aver lavorato nel film "Mio cognato" di Alessandro Piva con Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio. In quel film, Serena Brancale ha confessato di essersi innamorata dell'attore: "Avevo 14 anni, lui però non l'ha mai saputo".

Le parole di Serena Brancale

Serena Brancale parla di quell'esperienza: "Esperienza bellissima. Mi sono innamorata di Luigi Lo Cascio, ma lui non l'ho mai saputo. Luigi," rivela Serena Lo Cascio guardando la telecamera, "è successo che mi sono innamorata di me". E poi racconta: "Volevano una ragazza che sapesse ballare, faccio questa scena. Io sono la figlia di un ricettatore e rimango in cucina solo con Luigi Lo Cascio. E gli mostro dei passi di danza. Ti piace più questo, o questo? E lui se ne sta imbarazzato. Questa è la scena". Poi, dopo, Mara Venier manda in onda quel pezzetto. "La scena l'ho ripetuta 74 volte," rivela la Brancale, "e io non sapevo di dover ballare tutte queste volte".

"Sono sempre più cosciente che non devo togliere la parte più simpatica di me"

Le due anime di Serena Brancale: cantante jazz-soul e grande performer. Anche sopra le righe, una componente che lei non vuole perdere. "Sono sempre più cosciente che non devo togliere la parte più simpatica di me stessa, mai togliere la parte buffa. Io voglio essere questa. Mi guardo quando faccio questi video simpatici e mi dico: quanto so scema, però a me piace". Sul duetto con Alessandra Amoroso a Sanremo: "Non ci conoscevamo, quando le ho chiesto di duettare con me ha detto che quel brano era lo stesso che lei aveva presentato all'ammissione di Amici, ci siamo trovate subito".