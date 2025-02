Chi è Dario Morello, pugile e fidanzato di Serena Brancale dopo Walter Ricci

video suggerito

Dario Morello, pugile di professione, è fidanzato con Serena Brancale. La cantante salirà per la prima volta sul palco dell'Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2025, dove è tra i Big in gara con il brano Anema e Core. I due sarebbero una coppia dal 2024, quando hanno pubblicato il primo post insieme su Instagram. Prima di incontrare il suo attuale compagno, Brancale ha avuto una relazione con il musicista Walter Ricci, attuale fidanzato di Arisa.

Chi è Dario Spartan Morello, la carriera da pugile

Nato a Cetraro (Cosenza) nel 1993, Dario Morello è un pugile di professione. Soprannominato ‘Spartan‘, ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della boxe a 14 anni, vincendo il suo primo titolo italiano nel 2008. Due anni dopo partecipa ai mondiali Giovanili a Baku e vince il titolo nazionale nella categoria Youth. A soli 21 anni, debutta come pugile professionista: nel 2017 conquista il titolo di Campione Italiano dei Pesi Welter, battendo il campione in carica Tobia Giuseppe Loriga. Nel 2019 vince invece il titolo WBO Global, mentre tre anni dopo il titolo UBO dei pesi medi ed il titolo Europeo UBO. Nel dicembre 2023 ha conquistato il prestigioso titolo WBC Mediterranean dei pesi medi, difeso vittoriosamente nell'aprile 2024. Su Instagram, dove è seguito da oltre 40mila followers, condivide video della sua professione e della sua passione, oltre a qualche scatto con la fidanzata Serena Brancale.

La storia d'amore con Serena Brancale

Serena Brancale e Dario Morello sarebbero una coppia dal 2024, quando hanno pubblicato il primo scatto insieme sui social. Da allora hanno vissuto la loro relazione alla luce del sole, mostrando su Instagram diversi aspetti della loro vita quotidiana. L'ultimo risale ai primi giorni del 2025, quando hanno raccontato ai followers un viaggio fatto per Capodanno. "Non avrei mai pensato di fare un viaggio intero di fianco a Paola Barale. È stato un piacere. Grazie per il selfie", ha scritto il pugile ironizzando sulla somiglianza della cantante con l'attrice Paola Barale.