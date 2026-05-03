Francesco Guccini: “Non uscivo di casa da 18 mesi. Guardo molta tv, anche Temptation Island e Grande Fratello”

FrancescoGuccini –ph Mattia Zoppellaro

Francesco Guccini è stato protagonista inaspettato all'incontro "Canterò soltanto il tempo" ai Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia. Il cantautore bolognese, che ormai preferisce più essere denominato "scrittore", è tornato a farsi vedere in pubblico dopo molto tempo. Ci ha scherzato lui stesso durante l'incontro, spiegando: "Erano diciotto mesi che non uscivo di casa, confesso che avevo un po’ paura". Il cantautore di Pavana è uno degli artisti più apprezzati e amati del Paese e a lui è dedicata questa mostra a Spazio Gerra che è stata inaugurato lo scorso 18 aprile e andrà avanti fino al 18 ottobre 2026: un'esposizione che prende il nome da un suo verso della canzone "Il tema" che riassume il nucleo della sua poetica: "il rapporto tra parola, memoria e lo scorrere del tempo".

Da anni Guccini ha problemi di vista, al punto che negli anni ha preferito l'uso degli audiolibri: "Non riesco più a leggere, una cosa che mi addolora tantissimo – riporta Il Resto del Carlino -. Per questo guardo molta televisione" ha spiegato durante l'incontro. Guccini ne guarda tanta, lo ha dichiarato negli anni, ma durante questo incontro ha anche svelato di guardare molti programmi di intrattenimento che non ci si aspetterebbe da lui: "Guardo anche programmi che potrei definire spazzatura come ‘Temptation Island' o il ‘Grande Fratello'. Mi diverto molto a vederle, naturalmente con quello spirito un po’ snob. Quello che mi fa ridere è il fatto che sia tutto finto e costruito ad arte dagli autori".

Il cantautore in questi anni ha sempre più abbracciato la scrittura, dopo aver messo da parte quasi completamente la chitarra. L'ultimo suo album di inediti, infatti, è stato "L'Ultima Thule", uscito il 27 novembre 2012. Poco dopo, nel 2013, il cantante aveva deciso di appendere chitarra e voce al chiodo, dicendo addio alla musica per dedicarsi alla narrativa. "Lascio perché sono stanco – disse allo Sferisterio di Macerata – mi manca la forza, la voglia e il desiderio di fare canzoni. E' nobile ritirarsi quando il successo è ancora alto, senza aspettare il declino. Canterò solo per gli amici e continuerò a scrivere libri".

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Negli anni, però, si è fatto convincere a tornare a incidere due album, riprendendo canzoni della tradizione e popolari. Il cantautore, infatti, ha pubblicato "Canzoni da intorto" nel 2022 – l'album più venduto dell'anno in formato fisico, certificato Disco di Platino, vincitore della Targa Tenco per la categoria "Interprete di canzoni" – e "Canzoni da osteria" nel 2023. Negli ultimi anni ha scritto sia romanzi e racconti da solo, l'ultimo è "Romeo e Giulietta 1949" oltre a libri a quattro mani con Loriano Macchiavelli: "Non riesco più a leggere, devo ascoltare gli audiolibri. Non è la stessa cosa. Scrivo come posso. Lavoro con il computer, schermo grandissimo. Le canzoni le scrivevo a mano su dei fogli".