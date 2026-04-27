Esteri
video suggerito
video suggerito

In Giappone spoilerare serie tv è reato: 39enne condannato a 18 mesi di carcere e una multa da un milione di yen

L’amministratore di un portale giapponese specializzato in recensioni è stato condannato a una pena di 18 mesi di carcere, oltre a una sanzione di un milione di yen perché diffondeva riassunti “troppo” dettagliati di film e serie tv sul suo canale.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Mariarosaria Coppola
0 CONDIVISIONI
Immagine

Una sentenza destinata a fare giurisprudenza, quella che ha condannato Wataru Takeuchi, 39enne amministratore di un portale giapponese specializzato in anticipazioni, a 18 mesi di reclusione (oltre a una sanzione da un milione di yen) perché "spoilerava" eccessivamente serie TV e film.

Il caso è considerato "rivoluzionario" perché non riguarda la diffusione illegale di video, ma la pubblicazione di riassunti scritti estremamente (forse troppo) dettagliati. Il sito, infatti, svelava tutti i passaggi narrativi e riportava i dialoghi quasi integralmente, accompagnandoli con immagini tratte dai prodotti originali.

La magistratura giapponese ha equiparato alcune tipologie di spoiler alla violazione del copyright. Il tribunale di Tokyo ha stabilito che i riassunti dettagliati della trama possono sostituire la visione di un’opera, svuotandone di fatto il valore commerciale. Il reato contestato è "violazione della legge sul diritto d'autore", che in questo Paese viene considerato estremamente grave.

Leggi anche
Spaccia una falsa Ferrari 250 GTO per originale a Torino: 78enne condannato a 14 mesi

Le indagini hanno rivelato che il sito, attivo dal 2015, funzionava come una vera attività commerciale e non come un semplice forum di appassionati: solo nel 2023 ha generato ricavi pubblicitari significativi, pari a 38 milioni di yen (circa 239.000 dollari).

A finire nel mirino dell'inchiesta sono stati soprattutto due contenuti: Godzilla Minus One del 2023 di cui l'articolo svelava ogni colpo di scena dall'inizio alla fine della pellicola e Overlord III un episodio dell'anime del 2018 dove il post relativo all'adattamento includeva trascrizioni parola per parola dei dialoghi e numerose immagini fisse, rendendo di fatto superflua la visione dell'episodio.

La battaglia nipponica si è concentrata sul fatto che in Giappone solo il detentore dei diritti (o chi ne riceve l'autorizzazione), può creare opere derivate, e in entrambi i casi la sentenza ha stabilito che contenevano informazioni sufficienti per far cogliere ai lettori l'essenza dell'opera senza aver bisogno di guardarla al cinema o in Tv arrecando un danno economico alle case produttrici.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
guerra
in iran
Negoziati in stallo, Araghchi incontra Putin. Israele bombarda il Libano, almeno 14 morti
La guerra in Iran colpisce anche l'agricoltura italiana, allarme CIA: "Gasolio raddoppiato, fertilizzanti alle stelle"
Uccisa in raid israeliano in Libano la giornalista Amal Khalil, l'ultimo messaggio: "C'è un attentato ma sto bene"
Crisi Energetica, il piano dell'Ue per l'emergenza: voucher, aiuti alle imprese ma niente smart-working
Cosa prevede il piano europeo per riaprire lo Stretto di Hormuz
Cessate il fuoco in Libano, Anghelone: "Tregua imposta da Trump per riaprire lo Stretto di Hormuz"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views