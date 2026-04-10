Rubò una borsa in un pub, dentro c’era un uovo Fabergé da 2 milioni: condannato a Londra, il video del furto

Un 29enne è stato condannato a 2 anni e 3 mesi di carcere a Londra per aver rubato una borsa in un pub nel 2024, senza sapere che conteneva un raro uovo Fabergé da 2 milioni di sterline, non ancora recuperato. Diffuso il video del furto.

Screen da video della Metropolitan Police.

Nel 2024 ha rubato una borsa in un pub e, senza saperlo, si è portato via anche un raro uovo Fabergé. Valore stimato del prezioso oggetto: 2 milioni di sterline. Autore del furto un 29enne senza fissa dimora che è stato condannato a 2 anni e 3 mesi di carcere.

La sentenza nei confronti dell'uomo, che si chiama Enzo Conticello, è stata emessa al termine di un processo davanti alla Southwark Crown Court londinese. Il furto, come è stato ricostruito dai quotidiani britannici, era avvenuto nel novembre 2024 in un pub di Soho, il Dog and Duck.

Il 29enne era riuscito a sottrarre a una donna, Rosie Dawson, una borsa di Givenchy al cui interno era custodito il prezioso gioiello, realizzato con oro e smeraldi, di proprietà di un'azienda irlandese di whisky per la quale Dawson lavorava, che non è ancora stato trovato.

In tribunale è emerso che Conticello cercava "soldi facili": aveva rivenduto la borsa, che conteneva anche un pc portatile e carte di credito, per acquistare della droga.

Il 29enne è stato collegato al furto dopo aver tentato di utilizzare le carte di credito di Dawson in un negozio pochi minuti dopo aver commesso il reato.

La giudice Kate Livesey ha riconosciuto come si sia trattato di "un caso inusuale", ma ha ritenuto comunque l'imputato meritevole di una pena. L'avvocata di Conticello, Katie Porter-Windley, ha dichiarato che non si sarebbe reso conto del valore degli oggetti rubati.

La legale ha aggiunto che il 29enne in precedenza lavorava come chef, ma che ha perso il lavoro durante la pandemia di Covid ed è caduto nella dipendenza da cocaina. "Quella sera ha colto al volo un'opportunità, ma si è pentito sinceramente del suo comportamento", ha spiegato.

Conticello è stato arrestato per furto a Belfast nel novembre 2025 ed è stato collegato a quello della borsa risalente a un anno prima.