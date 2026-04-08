Fermato Elia Del Grande a Varano Borghi (Varese): guidava un’auto rubata, ferito un carabiniere

È stato fermato nel Varesotto Elia Del Grande, condannato per aver ucciso l’intera famiglia nel 1998. L’uomo era fuggito dalla casa lavoro di Alba ed è stato intercettato dai militari mentre era alla guida di un veicolo rubato. Del Grande è stato fermato nonostante il tentativo di opporre resistenza. Si tratta della seconda evasione in sei mesi.

Elia Del Grande.

È stato catturato Elia Del Grande a Varano Borghi (Varese), fuggito per la seconda volta a Pasqua dalla struttura dove avrebbe dovuto restare. Del Grande è stato fermato mentre era alla guida di una Fiat 500, risultata rubata presso il cimitero della frazione Lentate di Sesto Calende.

Del Grande era stato condannato per aver ucciso l'intera famiglia il 7 gennaio 1998 nella cosiddetta "strage dei fornai". L'uomo non era rientrato nella casa lavoro di Alba (Cuneo) che avrebbe dovuto frequentare, tentando una nuova evasione. A fine ottobre era evaso da una struttura analoga a Castelfranco Emilia.

Le pattuglie dei Carabinieri di Gallarate hanno incrociato l'autovettura guidata da Del Grande lungo la Strada Provinciale 18. Del Grande ha tentato di eludere un controllo fermandosi nella stradina di un'abitazione privata e i militari, notata la manovra, hanno raggiunto e bloccato la Fiat 500.

Per evitare l'arresto, l'uomo ha tentato un'ultima disperata manovra con la macchina, ma è stato immediatamente bloccato. Il tentativo ha però ferito uno dei militari intervenuti, anche se le lesioni sono state fortunatamente lievi.

Del Grande è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Sarà ora condotto presso il carcere di Varese.

Le ricerche erano partite immediatamente a Pasqua dopo che Del Grande non era rientrato nella struttura di Alba, dove era atteso per le 20.30. L'uomo ha tentato infatti la seconda fuga in sei mesi dopo che il primo tentativo di evasione era stato bruscamente interrotto a novembre dopo che era riuscito ad allontanarsi da Castelfranco Emilia a fine ottobre. Nei primi 12 giorni di novembre, infatti, era stato arrestato a Cadrezzate. Dopo quel primo fermo, era stato disposto per lui il trasferimento nella struttura analoga di Alba.