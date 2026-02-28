FantaSanremo 2026, bonus e malus della quinta serata: punti in aggiornamento e classifica
La gara del FantaSanremo 2026 sta per svolgere al termine, è l'ultima serata per conquistare punti. Sabato 28 febbraio, durante la quinta serata del Festival di Sanremo, quella in cui si deciderà il vincitore, i trenta cantanti in gara potranno conquistare altri punti. Ormai squadre e leghe si sfidano a suon di bonus e malus assegnati dal team del gioco social più amato dai telespettatori, che sperano i loro sette big possano guadagnare quanti più punti è possibile.
Francesco Renga 35 punti
L'artista partiva da 85 punti, stasera ne ha conquistati
- Prima esibizione 10 punti
- Direttore con papillon 10 punti
- Fai il gesto 15
Chiello 0 punti
Il cantante aveva raggiunto 95 punti finora, stasera non ne accumula neanche uno.
Raf 30 punti
Ha totalizzato in queste sere ben 100 punti, nella serata finale ne conquista:
- Presentato da co-conduttore 5 punti
- Indumento rosso 10 punti
- Si siede sulle scale 10 punti
- Batti 5 col conduttore 5 punti
Bambole di Pezza 40 punti
La band al femminile nelle quattro serate ha raggiunto 410 punti, in questa serata:
- Occhiali da sole 5 punti
- Non tocca il microfono per i primi 30 secondi 10 punti
- Inchino con mano sul cuore 10 punti
- Fiore arancione 10 punti
- Batti cinque al conduttore 5 punti
Leo Gassmann 50 punti
Il cantante dall'inizio del Festival ha registrato 320 punti, stasera:
- Presentato da co-conduttore 5 punti
- Non tocca il microfono per i primi 30 secondi 10 punti
- Scende in platea 15 punti
- Brindisi con FantaSanremo 20 punti
Malika Ayane 50 punti
L'artista ha totalizzato 190 punti, nella finale ne ottiene:
- Presentato da co-conduttore 5 punti
- Guanti 10 punti
- Direttore con papillon 10 punti
- Inchino con la mano sul cuore 10 punti
- Performer 15 punti
Tommaso Paradiso
Il cantante romano ha raggiunto 90 punti, stasera:
J-Ax
È stato tra i cantanti più bravi al FantaSanremo con 270 punti. Nella serata conclusiva ne conquista:
LDA e Aka7even
Il duo di giovani artisti vince a mani basse, con all'attivo 545 punti. Nella finale:
Serena Brancale
L'artista barese aveva raggruppato 75 punti. E ora segna:
Patty Pravo
La cantante aveva 140 punti, ora ne ha accumulati:
Sal Da Vinci
Il cantante napoletano segna 225 punti, con l'ultima serata arriva a:
Elettra Lamborghini
È tra le artiste che ha dato più soddisfazione al FantaSanremo con 280 punti, stasera:
Ermal Meta
Il cantante ha accumulato 285 punti, con la finale arriva a
Ditonellapiaga
L'artista ha totalizzato finora 230 punti, in questa serata
Nayt
Il cantante conta 130 punti, con la sua ultima esibizione all'Ariston arriva a
Arisa
La cantante ha guadagnato finora 180 punti, dopo la finale di Sanremo
Sayf
Il cantante ha fatto ben 160 punti, con
Levante
Levanta ha guadagnato ben 150 punti, la sua ultima esibizione la fa arrivare a
Fedez e Masini
Il duo ha conquistato 130 punti, a conclusione del percorso sanremese arriva a
Samurai Jay
Samurai Jay è la quota latina di questo Festival e ha conquistato 310 punti. Stasera arriva a: