FantaSanremo 2026, bonus e malus della quinta serata: punti in aggiornamento e classifica

La gara del FantaSanremo 2026 sta per svolgere al termine, è l'ultima serata per conquistare punti. Sabato 28 febbraio, durante la quinta serata del Festival di Sanremo, quella in cui si deciderà il vincitore, i trenta cantanti in gara potranno conquistare altri punti. Ormai squadre e leghe si sfidano a suon di bonus e malus assegnati dal team del gioco social più amato dai telespettatori, che sperano i loro sette big possano guadagnare quanti più punti è possibile.

Francesco Renga 35 punti

L'artista partiva da 85 punti, stasera ne ha conquistati

Prima esibizione 10 punti

Direttore con papillon 10 punti

Fai il gesto 15

Chiello 0 punti

Il cantante aveva raggiunto 95 punti finora, stasera non ne accumula neanche uno.

Raf 30 punti

Ha totalizzato in queste sere ben 100 punti, nella serata finale ne conquista:

Presentato da co-conduttore 5 punti

Indumento rosso 10 punti

Si siede sulle scale 10 punti

Batti 5 col conduttore 5 punti

Bambole di Pezza 40 punti

La band al femminile nelle quattro serate ha raggiunto 410 punti, in questa serata:

Occhiali da sole 5 punti

Non tocca il microfono per i primi 30 secondi 10 punti

Inchino con mano sul cuore 10 punti

Fiore arancione 10 punti

Batti cinque al conduttore 5 punti

Leo Gassmann 50 punti

Il cantante dall'inizio del Festival ha registrato 320 punti, stasera:

Presentato da co-conduttore 5 punti

Non tocca il microfono per i primi 30 secondi 10 punti

Scende in platea 15 punti

Brindisi con FantaSanremo 20 punti

Malika Ayane 50 punti

L'artista ha totalizzato 190 punti, nella finale ne ottiene:

Presentato da co-conduttore 5 punti

Guanti 10 punti

Direttore con papillon 10 punti

Inchino con la mano sul cuore 10 punti

Performer 15 punti

Tommaso Paradiso

Il cantante romano ha raggiunto 90 punti, stasera:

J-Ax

È stato tra i cantanti più bravi al FantaSanremo con 270 punti. Nella serata conclusiva ne conquista:

LDA e Aka7even

Il duo di giovani artisti vince a mani basse, con all'attivo 545 punti. Nella finale:

Serena Brancale

L'artista barese aveva raggruppato 75 punti. E ora segna:

Patty Pravo

La cantante aveva 140 punti, ora ne ha accumulati:

Sal Da Vinci

Il cantante napoletano segna 225 punti, con l'ultima serata arriva a:

Elettra Lamborghini

È tra le artiste che ha dato più soddisfazione al FantaSanremo con 280 punti, stasera:

Ermal Meta

Il cantante ha accumulato 285 punti, con la finale arriva a

Ditonellapiaga

L'artista ha totalizzato finora 230 punti, in questa serata

Nayt

Il cantante conta 130 punti, con la sua ultima esibizione all'Ariston arriva a

Arisa

La cantante ha guadagnato finora 180 punti, dopo la finale di Sanremo

Sayf

Il cantante ha fatto ben 160 punti, con

Levante

Levanta ha guadagnato ben 150 punti, la sua ultima esibizione la fa arrivare a

Fedez e Masini

Il duo ha conquistato 130 punti, a conclusione del percorso sanremese arriva a

Samurai Jay

Samurai Jay è la quota latina di questo Festival e ha conquistato 310 punti. Stasera arriva a:

Michele Bravi

Fulminacci

Luché

Tredici Pietro

Mara Sattei

Dargen D'Amico

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta & Colombre

Eddie Brock